A fost anunțată o grevă de indicatele belgiene din transporturile aeriene, la care s-au alăturat lucrătorii companiilor din transportul public belgian.

„În continuarea informării publice referitoare la greva din transporturile aeriene anunţată de sindicatele belgiene pentru data de 12 mai 2026, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că lucrătorii companiilor din transportul public belgian s-au alăturat acţiunii de protest ce se va desfăşura la data de 12 mai 2026. Greva naţională va afecta atât transportul aerian, cât şi transportul public”, informează, luni, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

MAE recomandă cetăţenilor români interesaţi să urmărească informaţiile actualizate disponibile pe paginile de Internet ale aeroporturilor belgiene şi ale companiei care asigură transportul în comun, accesând următoarele linkuri: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing, https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr şi https://www.stib-mivb.be/visit.html? l=fr.

Potrivit sursei citate, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 234 753 38, +32 (0) 234 416 58, +32 (0) 234 369 35, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 497 428 663.