Ministerele franceze ale Sănătății și Afacerilor Externe au anunțat acest lucru duminică, într-un comunicat comun, relatează AFP.

Acest transfer va fi efectuat „în conformitate cu protocoalele sanitare actuale şi în conformitate cu recomandările OMS” (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), au subliniat cele două ministere, adăugând că coordonează eforturile de repatriere.

Nava MV Hondius a ancorat duminică dimineaţă de portul Granadilla, în sudul insulei spaniole Tenerife din Insulele Canare.

În comunicatul lor comun, cele două ministere nu au specificat la ce aeroport vor ajunge pasagerii francezi după repatriere, dar au indicat că „Agenţia Regională de Sănătate (ARS) din Île-de-France va organiza primirea cetăţenilor”.

La sosirea lor în Franţa, OMS consideră toţi pasagerii drept „contacţi cu risc ridicat”. Cei cinci pasageri francezi „vor fi plasaţi în carantină într-un spital timp de 72 de ore pentru o evaluare completă înainte de a fi trimişi acasă pentru 45 de zile de izolare, cu o monitorizare adecvată”, specifică comunicatul.

ARS va monitoriza apoi persoanele expuse, dar asimptomatice „în regiunile lor respective de reşedinţă”, conform comunicatului.

Această monitorizare va include „contact iniţial, urmărire regulată timp de şase săptămâni - corespunzătoare perioadei maxime de incubaţie teoretică - precum şi furnizarea de recomandări sanitare adecvate”, explică acesta.

Dacă apar simptome la o persoană monitorizată, „aceasta va fi imediat reclasificată drept caz suspect” şi plasată sub o procedură care include „o evaluare specializată, urmată de îngrijire securizată într-o unitate medicală desemnată”.

Această procedură permite „izolarea în spital, monitorizarea clinică, testarea diagnostică şi implementarea unor măsuri preventive adecvate”, conform comunicatului de presă.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu va avea o întâlnire duminică după-amiază la Matignon pentru a „evalua situaţia”, cu ministrul Sănătăţii, Stéphanie Rist, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, ministrul de Externe, Jean-Noël Barrot, precum şi cu directorul general al Agenţiei Regionale de Sănătate (ARS) Île-de-France, Denis Robin, şi cu directorul general al Sănătăţii, Didier Lepelletier.

„În acest stadiu, nu au fost raportate cazuri confirmate pe teritoriul francez”, au reiterat ministerele Sănătăţii şi Afacerilor Externe în comunicatul de presă.

Un cetăţean francez, plasat în izolare din cauza unor simptome uşoare după ce a zburat cu un caz confirmat de hantavirus, a fost testat negativ, a anunţat guvernul vineri.

În ultima sa actualizare, OMS a raportat şase cazuri confirmate printre opt cazuri suspecte, inclusiv trei decese cauzate de acest virus cunoscut, dar rar, pentru care nu există vaccin sau tratament. Boala poate provoca, printre altele, sindromul respirator acut.