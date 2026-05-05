"Dacă România merită sau nu să adere la OCDE este o decizie a OCDE şi nu voi comenta acest aspect, deoarece nu cunosc exact criteriile. Important este, însă, că apartenenţa la OCDE nu este suficientă pentru a menţine România pe o traiectorie bună de creştere economică. Este un pas, un pas important, iar cred că toată lumea din România şi din comunitatea economică se bucură dacă România reuşeşte să îl facă. Dar este clar că, în situaţia specială în care ne aflăm, România trebuie să continue reformele. România are cea mai scăzută rată a investiţiilor, iar dacă credibilitatea nu este menţinută prin formarea rapidă a unui guvern - indiferent care va fi acesta, nu este rolul nostru să comentăm - avem nevoie de un semnal clar că finanţele statului român îşi păstrează credibilitatea. În caz contrar, există riscul pierderii ultimului rating de investiţii, ceea ce ar duce la deprecierea cursului de schimb, la dobânzi mai mari, la costuri mai ridicate, la inflaţie mai mare şi la probleme bugetare mai serioase - toate acestea făcând parte dintr-un cerc vicios care ar putea continua la nesfârşit. România merită cu siguranţă mai mult şi, sperăm, există încă toate şansele de a ieşi din scenariul negativ descris, dar este necesar să se ia deciziile corecte", a spus Volker Raffel, marţi, la o dezbatere privind aderarea României la OCDE organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană.

El a menţionat că un alt criteriu important este modul în care statul român îşi respectă propriile reguli, legi şi promisiuni, în special când vine vorba de plăţi şi de gestionarea fondurilor europene. În context, Raffel a amintit că fondurile europene sunt plătite cu întârziere, chiar dacă banii există, din cauza unei capacităţi administrative scăzute şi lente.

"Prea des, fondurile europene sunt plătite cu întârziere, chiar dacă banii există, din cauza unei capacităţi administrative scăzute şi lente. Aceşti bani ajung foarte des cu întârzieri semnificative în economie, ceea ce este inacceptabil. Este la fel de inacceptabil ca statul, aşa cum s-a întâmplat în sectorul în care lucrez, să beneficieze de credite gratuite de miliarde de euro, iar aceasta se întâmplă deja de şase ani consecutiv. Ce semnal transmite acest comportament investitorilor străini? Nu este vorba doar despre compania mea, ci despre multe alte companii din energie, dar şi din spitale, construcţii, agricultură sau industria forestieră - mai multe sectoare în care plăţile sunt întârziate din cauza unei administraţii neperformante, pe lângă alte deficienţe din administraţia publică pe care, din păcate, le cunoaştem cu toţii. Tot ceea ce am spus aici poate fi rezolvat, dar trebuie şi rezolvat. Acesta este cadrul în care ne aflăm: o situaţie foarte specifică, care necesită îmbunătăţiri urgente. Să nu uităm însă că România a depăşit multe obstacole în ultimele decenii şi a parcurs un drum impresionant de creştere. Îmi doresc cu adevărat - şi cred că ne dorim cu toţii - ca această evoluţie să continue", a mai spus Volker Raffel.

Parlamentul a adoptat marţi moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan. S-au înregistrat 281 de voturi "pentru", patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.