Printre măsuri, se numără acordarea unei prime de carieră didactică pentru profesori și personalul auxiliar. Este vorba despre o sumă de 1.500 de lei care va fi oferită începând cu luna mai.

Banii pot fi folosiți pentru dezvoltarea profesională, de exemplu pentru cursuri sau cărți. Executivul a aprobat și un proiect inclus în PNRR, care permite folosirea terenurilor agricole degradate, aflate în proprietatea statului, pentru dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă.

Ministrul Agriculturii susține că această măsură era crucială pentru evitarea unei penalizări de 771 de milioane de euro din fonduri europene.