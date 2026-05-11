Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric: indicele BET sparge pragul de 30.000 de puncte

Bursa de Valori București a atins luni un nou maxim istoric, după ce indicele BET a depășit pentru prima dată pragul psihologic de 30.000 de puncte.

Vlad Dobrea

La ora redactării acestei știri, indicele BET se tranzacționa la 30.100 de puncte, în urcare cu 1,30%, consolidând unul dintre cele mai puternice raliuri bursiere din Europa.

BET, principalul indice al pieței locale, reunește cele mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București.

Performanța este una spectaculoasă: indicele a câștigat aproape 7% doar în ultima săptămână, peste 23% de la începutul anului și nu mai puțin de 82,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, randament care plasează piața românească printre cele mai performante burse europene.

Totodată, la deschiderea ședinței de luni indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,87%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a scăzut cu 0,69%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o apreciere de 0,27%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 1,22%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Romgaz (+3,97%), Rompetrol Rafinare (+3,87%) şi Premier Energy PLC (+3,77%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Sinteza (-5,88%), Bucur SA Bucureşti (-5,65%) şi Prebet (-3,06%). 

