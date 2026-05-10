După o scurtă încălzire, participanții au pornit în cursa de cinci kilometri. Mulți și-au adus prietenul patruped.

Fată: „Ea este Cookie, are în jur de patru ani și a fost operată de tumoare și are viermi la inimă, este sub tratament și am venit să reprezentăm asociația și să participăm la cros. Din păcate, Cookie nu poate să alerge, dar o să ne plimbăm și o să facem un pic de jogging.”

Fată: „Am venit să alergăm, sau să încercăm să alergăm cel puțin. Sper și cățelușii să fie cooperativi. Ea este Pixy și el este Toto. Pe ea o avem de 7 luni și pe el de aproape 2 ani.”

Băiat: „Mă bucur că există o comunitate mare de timișoreni care aleg să alerge, indiferent de motive, fie că sunt pentru sănătate sau caritabile.”

Reporter: „Ați și donat?”

Băiat: „Evident, cred că donația este obligatorie. Există o donație de bun-simț.”

Donația sugerată a fost de 30 de lei, iar cu banii colectați sunt ajutate animalele mai puțin norocoase.

Maria Gagea, inițiator cros: „Îmi place tare mult să alerg alături de cățelul meu și, datorită faptului că avem o comunitate de alergători care și ei, la rândul lor, au căței, ne-a venit această idee de cros caritabil pentru animale fără adăpost.”

Mance Iulia, director de marketing: „Sunt mulți căței care sunt abandonați și nu sunt nici vaccinați și nici deparazitați, din păcate. Vin cu tot felul de boli, iar doamna doctor veterinar se ocupă cu salvarea lor și ulterior încercăm să le găsim căsuțe.”

Printre beneficiarii acestui cros este și Lola.

Mance Iulia, director de marketing: „Acum e adultă, dar când a venit la noi avea câteva luni și a venit în vederea eutanasierii, iar noi am refuzat să o eutanasiem. A venit mușcată de alți câini, am fost cu ea la operație în Budapesta pentru că avea coloana afectată. Din păcate, a rămas paralizată la picioarele din spate, dar este eroina noastră.”

Toate animalele ajutate prin donații așteaptă să își găsească și o familie.

Și în Capitală, mii de bucureșteni au participat ieri la Half Marathon. Și duminică, pe alergători îi așteaptă un traseu de 21 de km.