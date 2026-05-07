Cazul aduce în discuție dramele provocate de droguri și alcool în familii.

Potrivit anchetatorilor, adolescentul a fost violent cu unul dintre părinți așa că judecătorii au dispus evacuarea lui temporară din locuință.

Problemele au început cu ani în urmă, când adolescentul a devenit consumator de droguri - spun anchetatorii. Pe parcurs, minorul a devenit tot mai agresiv, potrivit procurorilor.

Iar la sfârșitul lunii aprilie, tânărul s-a înfuriat când unul dintre părinți i-a găsit substanţe interzise în buzunar, şi l-a lovit.

Victima a anunțat poliția. Iniţial fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile, iar adolescentul a fost internat. Ulterior, ordinul a fost prelungit pentru două luni.

Raul Bud, Avocat: "În unele situații în care chiar nu mai pot duce violentele, ajung să apeleze la instanţă".

Ioana Radu, Psiholog: "S-ar putea că dacă situația a degenerat foarte tare să fie nevoie să apelăm la ajutor profesionist, poliţie sau protecţia copilului. Atunci când ne este pusă viaţa în pericol este bine să luăm atitudine."

Judecătorii au dispus evacuarea temporară a minorului de 17 ani din locuinţă și păstrarea unei distanțe minime de 50 m față de părinți. Deocamdată, adolescentul primeşte îngrijire medicală de specialitate.

Alina Chiorean, purtător de cuvânt DGASPC Cluj: "Instanța a dispus obligarea minorului la ședințe de consiliere psihologică în cadrul DGASPC pe o perioadă de cel puțin 3 luni".

Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului Cluj spun că, după externare, adolescentul va avea nevoie în continuare de sprijin specializat, însă în județ nu există centre pentru minorii consumatori de substanțe. În acest caz, autoritățile iau în calcul și evaluarea unor rude care ar putea prelua responsabilitatea îngrijirii acestuia.

Carmen Oprea, consilier ANPCDDA: "Centrul de sănătate mintală şi lupta antidrog are în fiecare judeţ minim 2-3 specialişti care pot ajuta inclusiv familiile să găsească un răspuns cât mai adecvat nevoilor respective".

În acest caz dacă nicio rudă nu-l va lua în grijă pe minor, el va rămâne în plasament pe timpul ordinului de protecţie.