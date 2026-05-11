Atacul are legătură cu un conflict între cele două familii, care s-au judecat și în instanță.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au refăcut filmul atacului înregistrat pe o stradă din oraș. Suspectul, în vârstă de 45 de ani, s-a întâlnit cu fetița, care venea de la școală cu bicicleta.

Fără nicio explicație, s-a repezit la fată și a lovit-o fără oprire, spun anchetatorii.

Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Pe fondul unui conflict preexistent avut cu tatăl minorei, s-ar fi dus spre aceasta și ar fi agresat-o. Ulterior, ar fi prins-o, ar fi izbit-o cu capul de stâlpul metalic al unui indicator rutier, după care ar fi lovit-o în mod repetat cu o șurubelniță.”

De furia individului nu a scăpat nici tatăl fetei, care a ajuns la ea și a încercat să o protejeze. L-a lovit cu pumnul în față și cu șurubelnița. Surse din anchetă spun că cele două familii s-au judecat în instanță din cauza unui drum. O hotărâre recentă ar fi dus la această criză de furie. Psihologii spun că o astfel de reacție a izbucnit pe fondul unor emoții acumulate în timp.

Cosmin Bara, psihoterapeut: „A acumulat foarte multă furie, care nu a fost rezolvată din punct de vedere psihologic, ce s-a revărsat asupra unui copil. O situație tensionată nu este rezolvată prin dialog. Este momentul în care el nu mai poate să își controleze impulsurile.”

Fata a fost operată, însă va mai rămâne sub supravegherea medicilor o perioadă mai lungă pentru recuperare. Între timp, suspectul a fost arestat pentru 30 de zile pentru tentativă la omor și lovire.