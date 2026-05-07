”Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, pun în aplicare astăzi, 7 mai, două mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de obţinere ilegală de fonduri şi fals intelectual”, anunţă, joi, IPJ Braşov.

Cercetările poliţiştilor vizează servicii medicale aparent prestate începând cu anul 2022, la nivelul unei unităţi medicale publice, de către unul dintre medicii specialişti, existând suspiciunea că s-ar fi procedat la înregistrarea de servicii medicale fictive, presupunând consultaţii la distanţă (telemedicină), care ar fi fost ulterior decontate din fondurile bugetului naţional al asigurărilor sociale de sănătate.

”Percheziţiile se desfăşoară la două instituţii publice din judeţul Braşov, iar, pentru completarea materialului probator, urmează a fi identificate şi ridicate obiecte, înscrisuri şi date informatice ce au legătură cu activitatea infracţională. De asemenea, prejudiciul cauzat urmează a fi stabilit pe baza probelor administrate în cauză”, a mai transmis sursa citată.

Două persoane urmează să fie duse, în baza mandatelor de aducere, la sediul unităţii de poliţie pentru audieri.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov şi al Serviciului Criminalistic.