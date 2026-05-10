Autoritățile și-au exprimat îngrijorarea privind posibile „consecințe grave asupra mediului” pe coastă, pe fondul tensiunilor dintre cele două țări, informează AFP.

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a ordonat astfel Ministerului Afacerilor Externe să solicite „imediat de la Port-of-Spain informaţii detaliate despre incident, precum şi un plan de control urgent” al repercusiunilor acestei deversări de petrol.

„Riscuri grave pentru ecosisteme”

Conform comunicatului oficial, analizele preliminare indică „riscuri grave pentru ecosisteme esenţiale, precum mangrovele şi zonele umede, precum şi pentru comunităţile de pescari şi resursele hidrobiologice”.

Cooperarea dintre cele două ţări a fost marcată de o serie de dispute, printre care criza migraţiei din Venezuela şi alinierea, în materie de securitate, a Port-of-Spain la Statele Unite, care l-au capturat pe liderul Nicolas Maduro la Caracas la începutul lunii ianuarie.

În februarie 2024, o scurgere de petrol provocată de naufragiul unui petrolier în apele din Trinidad şi Tobago a ajuns şi în apele teritoriale venezuelene.