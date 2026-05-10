Artizani din toată țara au îmbiat vizitatorii cu dulciuri, cosmetice sau decorațiuni - toate făcute din lavandă.

Uleiuri parfumate, săculeți care aduc în casă aroma naturii sau dulciuri sofisticate au pregătit gazdele pentru toate gusturile și buzunarele. Însă lavanda se regăsește și în produse la care te aștepți mai puțin.

Comerciant: "Berea asta e făcută în Iași de un producător de bere artizanală, noi venim cu partea despre lavandă, ei vin cu știința despre bere. Foarte bună, eu cred că merge și cu mici, cu o friptură, are savoarea de lavandă."

Comerciant: "Avem cafea cu lavandă, care este foarte gustoasă și, mai nou, este foarte căutată. Avem oțetul de lavandă. Sarea cu lavandă, care se poate folosi la grătare."

Comerciant: "Pentru un cocktail aromat, bineînțeles, siropul de lavandă, care este special pentru cocktail, un vin spumant sec, rece, foarte bun. Avem și dulceață de lavandă și mierea de salcâm cu lavandă."

S-a stat la rand pentru sortimentele de dulciuri: macarons, eclere sau ciocolată.

Cumpărător: "Avem un fursec trufă cu lavandă și un macaron. Eu am mai încercat până acum. Știu că îi place lavanda foarte mult și i-am zis că există dulciuri cu lavandă”.

Cumpărător: ”Are un gust foarte fresh și e puțin atipic."

Și produsele cosmetice naturale au fost căutate. Însă pe primul loc au fost saculeții parfumați.

Flori Vioreanu, organizator: "Businessurile s-au dezvoltat și au început să devină din ce în ce mai creative și să adauge produse noi: faimosul kürtős cu lavandă, delicatese sub toate formele."

Pentru cei mici au fost organizate ateliere de joacă. Târgul va ajunge apoi în Pitești, Sibiu și Brașov.