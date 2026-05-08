Proiectul prevede includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariaţi.

Suma totală alocată plăţilor compensatorii, inclusiv contribuţia asiguratorie pentru muncă, nu poate depăşi plafonul maxim de 32,2 milioane lei, stipulează proiectul.

Cuantumul individual al plăţilor compensatorii, numărul de salariaţi beneficiari şi modalitatea de eşalonare a plăţilor se vor stabili prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor STB.

Reprezentanţii CGMB în AGA STB urmează să fie mandataţi să aprobe, pe durata elaborării şi implementării programului de reorganizare, achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă pentru asigurarea conformităţii procedurilor de concediere colectivă, pentru negocierea cu organizaţiile sindicale, redactarea actelor adiţionale la contractul colectiv de muncă şi pentru reprezentarea societăţii în litigii.

Plan de eficientizare propus de conducerea STB

Conform referatului de aprobare, măsurile vin după ce directorul general al STB a propus un plan de eficientizare şi de întărire a disciplinei financiare, în contextul situaţiei economice „dificile” a societăţii.

„Se propune iniţierea unui program de plecări voluntare/de concediere colectivă pentru aproximativ 700 - 800 de angajaţi, după consultarea Sindicatului, prin încetarea amiabilă a raporturilor de muncă/încetarea raporturilor de muncă în condiţiile legii, cu primirea de salarii compensatorii plătite, eşalonat, lunar”, se explică în document.

Programul de plecări voluntare şi de concediere colectivă se estimează că va aduce economii de 7 - 8 milioane de lei/lună, după plata salariilor compensatorii.

Planul de eficientizare mai prevede reducerea funcţiilor de conducere cu minim 30% şi a directorilor cu 50%. Măsura ar urma să aibă un impact financiar de 400.000 lei/lună.

Program redus de lucru pentru mii de angajați

O altă măsură propusă este reducerea temporară a activităţii pentru 4.540 salariaţi la 4 zile de lucru/săptămână. Sunt exceptaţi conducătorii de vehicule, personalul de întreţinere, maiştrii, fochiştii sau electricienii. Impactul financiar estimat este de 7,3 milioane lei/lună. Măsura se va aplica în lunile aprilie - iulie.

Reducerea valorii tichetelor de masă aplicată în acelaşi interval ar urma să aibă un impact de 1,2 milioane lei.

Se propune, de asemenea, creşterea veniturilor STB prin creşterea gradului de conformare a călătorilor în urma activităţilor de control, suplimentarea prestaţiei de evenimente publice doar contra cost, promovarea unei politici tarifare majorate asumată de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (ADITPBI), revizuirea politicii de gratuităţi pentru anumite categorii corelată cu suportabilitatea asumată de către ADITPBI. Măsurile ar urma să aibă un impact de 8 milioane de lei/lună.