Conform Ministerului Sănătății, 41 au ajuns la spital, inclusiv copii. Localul a fost închis și amendat, după ce inspectorii sanitari au găsit abateri mari de la normele de igienă în bucătărie.

Peste 300 de persoane participau la o nuntă și alături la un majorat organizate într-un centru de evenimente din Oncești, județul Dâmbovița. Brusc, după ora 1 noaptea, unii invitați s-au simțit rău și au sunat la 112.

Cum numărul celor care aveau nevoie de ajutor era mare, a fost activat planul roșu de intervenție, iar în zonă au fost trimise 30 de echipaje de prim-ajutor.

Lt. Radu Popescu, purtător de cuvânt al ISU Dâmbovița: „La sosirea echipajelor de intervenție, mai multe persoane prezentau simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare."

Claudiu Dumitrescu, director medical Ambulanța Dâmbovița: „Prezentau manifestări digestive: greață, vărsături, dureri abdominale și stare generală alterată. Necesitau o intervenție masivă ca număr de unități alocate în teren și a trebuit să chemăm și de acasă. Am asigurat asistența medicală din prima fază: la evenimentul respectiv unul dintre asistenții noștri era chiar invitat."

41 de persoane au fost transportate la spital

În total, 41 de invitați au ajuns la spital, printre care și copii. Niciunul nu a rămas internat. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au dispus un control.

Corespondent Știrile PRO TV: „Inspectorii sanitari au suspendat activitatea restaurantului și au aplicat amenzi de peste 50.000 de lei pentru abateri grave de la normele de igienă. În urma controlului a fost găsit personal cu răni la mâini și unghii neîngrijite. Lipseau dezinfectanții avizați și erau folosite haine vechi pe post de lavete - potrivit Ministerului Sănătății."

Iasmina-Georgiana Dănălache, IPJ Dâmbovița: „În cauză polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă."

Ancheta epidemiologică este la început, iar rezultatele probelor de laborator vor stabili cauza incidentului.