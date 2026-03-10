Mandatul de arestare preventivă pe numele bărbatului a fost emis, luni, de către un complet de judecată din cadrul Tribunalului Prahova. Bărbatul fusese reţinut duminică, după ce, în aceeaşi zi, şi-a atacat fosta soţie cu o rangă, lovind-o în mod repetat în zona capului.

”S-a reţinut că, în ziua de 08.03.2026, în jurul orei 12:00, inculpatul P. O. A., înarmat cu o rangă metalică, a pătruns fără drept în locuinţa fostei sale soţii, persoana vătămată P.G.L., a forţat uşa de intrare în imobil şi s-a năpustit asupra acesteia, aplicându-i mai multe lovituri cu ranga în zona capului. Persoana vătămată a reuşit să iasă din imobil şi să fugă spre ieşirea din curte însă, inculpatul a urmărit-o şi a lovit-o în continuare cu obiectul contondent, acţiunea violentă a acestuia fiind întreruptă de un martor care l-a deposedat de ranga metalică şi l-a împins de deasupra victimei”, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, într-un comunicat dat publicităţii marţi.

Întrucât medicul legist a constatat că femeia a suferit leziuni traumatice care necesită 9-10 zile de îngrijiri medicale, atacatorul a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor şi violare de domiciliu.