Horoscop 8 februarie 2020, cu Neti Sandu. Racii se vor alege cu bani frumoşi dintr-un contract

Horoscop 8 februarie 2020, prezentat de Neti Sandu. Rezolvări azi. O să le dăm de capăt acelor probleme care ne-au scos peri albi şi să facem tot ce depinde de noi să progresăm pe toate palierele.

Vibraţia zilei este 8 şi să nu ne scape banii printre degete, s-avem mare grijă.

HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2020 VĂRSĂTOR



E un moment bun să vă relaxați c-aveţi multe idei, relaţii, pe care le puteţi pune în funcţiune şi să aveţi parte de câştiguri. O să puteţi da drumul proiectelor noi dac-o să lichidaţi restantele, să nu amestecaţi lucrurile, că trebuie să le puneţi pe toate la locul lor.

HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2020 PEŞTI



Vă asociaţi cu nişte oameni ca să fructificaţi o idee, c-o s-aveţi un randament mai bun dacă lucraţi în echipă. Voi se pare c-o să realizaţi ce anume aveţi de făcut ca să deblocaţi o situaţie, c-o fi ceva care ţine de relaţia de suflet şi trebuie vorbit, să spuneţi lucrurilor pe nume.

HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2020 BERBEC



Vi se propune o afacere care-o să v-aducă bani cu condiţia să vă folosiţi intuiţia, să exploraţi piaţă ca s-aveţi succes. Se pare c-o să vă asociaţi cu nişte oameni ca să lansaţi pe piaţa un proiect care poate fi spre beneficiul altora şi să vi se mulţumească, în mod public.

HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2020 TAUR



O s-aveţi de câştigat bani, prestigiu, şi totuşi vor mai fi şi voci contra - dar n-or să vă destabilizeze. Mare parte din lucrurile pe care le-aţi realizat se bucura de succes, dar mai sunt unele care primesc şi critici, dar se poate remedia, totul, din mers.

HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2020 GEMENI



O să prindeţi din zbor o colaborare care-o să vă scoată dintr-un impas financiar, c-oții fi cheltuit prea mult în ultima vreme. O să vă consultaţi cu nişte parteneri de afaceri, să vedeţi cum se poate derula o afacere la distanţă, şi dacă nu o să meargă, poate vă-ntâlniţi, când n-or mai fi restricţii.

HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2020 RAC

E cineva care va întinde o mână de ajutor şi o să vă descurcaţi cu toate problemele pe care le-aveţi şi-o să vă echilibraţi, în sfârşit. Poate bateţi palma pentru un contract arvunit încă de anul trecut şi o să v-alegeţi cu bani frumoşi, o să puneţi şi ceva deoparte.

HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2020 LEU



Poate nu v-aţi decis încă, în ce direcţie - profesională - s-o apucaţi, c-aveţi mai multe oferte, şi dacă nu vă grăbiţi, lăsaţi până la sfârşitul lunii, răspunsul. Se poate să-ncasați nişte bani şi să vă orientaţi spre nişte achiziţii online ca să profitaţi de reducerile din perioada asta, să luaţi ce vă trebuie.

HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2020 FECIOARĂ



Se poate să vă concentraţi atenţia pe consolidarea unei locuinţe şi o să vă mutaţi acolo în curând. O s-aveţi parte de nişte beneficii şi poate o să acceptaţi ceva în plus de lucru, la serviciu, sau o să fie şi ceva în particular.

HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2020 BALANŢA



Poate găsiţi o portiţă - legală - ca să reluaţi o activitate care să vă şi relaxeze, să v-aducă şi bani şi să relaţionaţi cu oameni de calibrul vostru. Poate o să vi se ia valul de pe ochi şi o să-l vedeţi aşa cum e, pe acel om pe care-l iubiţi, şi se pare c-o să vă ataşaţi şi mai mult de el - relaţia promite.

HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2020 SCORPION



O problemă de familie se cere - urgent - rezolvată şi o să contribuiți şi voi cu ce puteţi la bunul mers al problemelor de familie. Se poate să comandaţi nişte obiecte pentru uz casnic şi să chemaţi şi o firmă să vi le monteze, dacă voi nu vă pricepeţi, şi poate vi se fac şi reduceri.

HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2020 SĂGETĂTOR



Se pare c-o să vă primiţi banii după ceva timp de aşteptare şi o să vă puteţi achita impozitele, taxele şi facturile mari. Vin bani, or să fie şi plăți obligatorii şi o să vă descurcaţi cu taxele, cu impozitele şi cu facturile curente, totul e să nu fiţi mână largă cu restul.

HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2020 CAPRICORN

Voi o să vă interesaţi de un job mai bine plătit şi-aveţi şansă să şi daţi de el şi să vă echilibraţi financiar. O să vă lăsaţi convinşi, cu argumente, nu aşa pe ochi frumoşi să semnaţi un contract care să vă asigure un venit constant - pe o durată de aproximativ doi ani de zile.