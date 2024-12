O familie din Iași a fost jefuită pentru al doilea an la rând. 140 de oi au fost furate în timpul nopții

Oamenii sunt disperați și cred că animalele au fost deja sacrificate pentru Crăciun. Hoții au dat lovitura în comuna Sinești, județul Iași, în urmă cu 3 zile.

Din turma de 440 de oi, 140 de animale au fost furate din stână, în toiul nopții. Ciobanul care le păzea susține că nu a auzit niciun zgomot și nici câinii lătrând.

Ionel Lingureanu, cioban: „N-am auzit, doamnă, am fost obosit, am dormit. Când m-am trezit, pe la 4.30, nu mai era nicio oaie. Am fugit desculț după ele, am găsit jumătate aici, sus, la pădure. Cu vreo 2 seri înainte m-am mai încercat, mi-au tăiat ațele de la poartă. Aici a fost o bandă, 4-5”.

Oile furate, toate tinere, din rasa cap negru, au dispărut fără urmă. Paguba depășește 100.000 de lei, spune proprietarul.

Vasile Atasiei, păgubit: „Paguba de anul ăsta nu se mai recuperează, foarte greu”.

Bieții oameni spun că au fost prădați și anul trecut de 30 de oi. Nici până astăzi, hoții nu au fost prinși.

Otilia Atasiei, pabugită: „Ceva le-a dat la câini, ceva s-a întâmplat de nu a simțit ciobanul. Probabil o fi adormit și nu a simțit niciun câine, nimic”.

Poliția a deschis un dosar penal pentru furt calificat. Proprietarii jefuiți se tem că oile au fost transportate în alte județe pentru a fi vândute rapid sau că au fost deja sacrificate.

