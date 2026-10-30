Horoscop 31 octombrie 2026, cu Neti Sandu. O zodie poate primi înapoi niște bani

Horoscop cu Neti Sandu
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horoscop lunar neti sandu

O zi cu vești destul de bune. O să dăm ascultare inimii și să facem ce simțim. E momentul să facem ceva și pentru sufletul nostru.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 4 și o să fim receptivi și la ce-și doresc ai noștri.

Horoscop 31 octombrie 2026, Scorpion

Vi se propune o postură avantajoasă și poate vă manifestați de pe o scenă, vă faceți cunoscute niște calități pe care le-ați ținut la secret.

Abia acum o să vi se recunoască niște merite și o să vă treziți și cu recompense.

Horoscop 31 octombrie 2026, Săgetător

O să vă duceți într-o escapadă turistică și vă luați de acolo porția de relaxare ca să faceți față de luni încolo la toate provocările cu care o să dați piept.

E o sărbătoare la care o să luați și voi parte și o să revedeți oameni pe care nu i-ați mai văzut cine știe de când și o să fie revigorant.

Horoscop 31 octombrie 2026, Capricorn

Vine cineva cu care nu v-ați mai văzut de un car de ani și o să reglați o relație care promite să vă aducă, în ciuda unor vechi neînțelegeri, liniștea și pacea la care visați.

E cineva care vă scoate la o plimbare, poate vrea să vă cunoașteți mai bine, fie în vederea unui business, fie pentru o relație de cuplu.

Horoscop 31 octombrie 2026, Vărsător

O să vă bucurați de prezența cuiva care vine cu vești bune și o să vă dați întâlnire mai des, ca să desfășurați activități deconectante, să dați frâu liber imaginației.

Se vine cu intenții de reabilitare a unei relații în care și voi vă puseserăți mari speranțe, dar au cam fost probleme, acum însă vă împăcați.

Horoscop 31 octombrie 2026, Pești

Se poate să aveți o petrecere în familie, poate e ziua de naștere a cuiva, de cununie, de reușită în plan personal și o să dați o petrecere.

Poate vă faceți curaj să ieșiți la o întâlnire cu cineva care se regăsește în felul vostru de a fi și se poate încropi o relație care să crească frumos.

Horoscop 31 octombrie 2026, Berbec

O să vă dați întâlnire cu grupul, că aveți evenimente care să vă țină în priză și să vă inspire să faceți lucruri de calitate și care să fie un model pentru ceilalți.

O să aveți niște obligații casnice de onorat și o să vă rămână timp și pentru plimbare, ieșiți la masă în oraș.

Horoscop 31 octombrie 2026, Taur

Familia are nevoie de voi, poate e de dat o mână de ajutor la niște pregătiri și o să vă implicați trup și suflet ca să fie totul perfect.

Se anunță cineva în vizită și o să vă faceți timp să petreceți câteva ore bune împreună, eventual să vă duceți și prin oraș, pe undeva.

Horoscop 31 octombrie 2026, Gemeni

Se observă o cheltuială și o să le faceți mici surprize alor voștri, că e nevoie de un strop de prospețime să fie mai ușor, să vă eliberați de tensiuni.

O să luați parte la niște evenimente de prin târg și o să vă puneți amprenta creativă pe acolo, că o să vi se ceară ajutorul.

Horoscop 31 octombrie 2026, Rac

Cineva care v-a dus dorul sosește și poate dispar și problemele care v-au consumat în ultima vreme, că se adunaseră cam multe.

Se poate să vă duceți într-o vizită, că o fi ceva de sărbătorit, or să mai vină și oameni pe care nu i-ați mai văzut cine știe de când.

Horoscop 31 octombrie 2026, Leu

E animație la voi și o să vă gestionați timpul să vă ajungă pentru prietenii pe la care aveți de gând să treceți ca să schimbați o vorbă, o emoție.

Program încărcat, dar o să ieșiți, totuși, la o întâlnire care să vă prindă bine sufletește, că ați dus lipsă de confort emoțional.

Horoscop 31 octombrie 2026, Fecioară

Se întorc vremurile bune și la voi și o să fiți alături de cei dragi, sărbătoriți o zi de naștere, de căsătorie, de reușită la slujbă, la școală și totul o să capete culoare.

Vă invită cineva la o ceremonie și o să vă faceți timp, poate amânați o altă întâlnire ca să fiți alături de cei pe care-i iubiți.

Horoscop 31 octombrie 2026, Balanță

O să atrageți atenția unor oameni care apreciază calitatea muncii voastre și poate o să primiți o distincție în public, o să vă atrageți și noi adepți, cu ocazia asta.

S-ar putea să primiți înapoi niște bani și să aveți cu ce să ieșiți la o plimbare, să vă duceți la un spectacol.

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