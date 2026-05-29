Vibrația zilei este 11 și o să facem alegeri înțelepte.

Horoscop 29 mai 2026 – Gemeni

Se rezolvă tot felul de chestiuni mai vechi și mai noi și o să faceți progrese pe mai multe planuri. O să vă luați și banii restanți și vă echilibrați din punct de vedere financiar. E posibil să vi se facă o propunere de afaceri și să fie convingătoare persoana, să aveți poate și nevoie de bani și să bateți palma.

Horoscop 29 mai 2026 – Rac

Poate o să cheltuiți niște bani cu casa, puneți ceva deoparte și pentru concediu și încercați să le-mpăcați pe toate ca să mai stați și liniștiți. Poate o să vi se ceară ajutorul, să-i ajutați pe niște prieteni să rezolve niște treburi personale sau să-i însoțiți într-o călătorie.

Horoscop 29 mai 2026 – Leu

Se poate să luptați pe cale legală cu niște oameni care nu-nțeleg de vorbă bună să vă dea înapoi ce-i al vostru. Șanse de câștig sunt. Poate vă înscrieți într-o competiție și se poate să fie și de plăcere, dar e posibil să fie și pentru o funcție.

Horoscop 29 mai 2026 – Fecioară

Pot avea loc niște schimbări la serviciu și să aveți un alt șef, dar poate vă bate gândul să vă schimbați serviciul și să faceți un efort de adaptare. O să apară cineva care să poată fi un bun suport moral și să depășiți cu bine o stare emoțională delicată.

Horoscop 29 mai 2026 – Balanță

Se poate să aveți inspirația să dedicați mai mult timp liber relației de cuplu, să ieșiți într-un weekend prelungit, să ieșiți pe la evenimente, să dați culoare relației. E posibil să explorați o sursă suplimentară de bani și să aveți pentru ieșirile în doi, să mai schimbați mediul.

Horoscop 29 mai 2026 – Scorpion

Se poate să revină cineva din trecutul sentimental și să aveți de ales – împreună sau separat! Vă gândiți. Sufletește are de unde să vă meargă mai bine, cu condiția să faceți slalom printre momentele tensionate din cuplu.

Horoscop 29 mai 2026 – Săgetător

E o perioadă încărcată la serviciu, dar o să luați și bani, vin și promisiuni de avansare și o să vă caute multă lume, cu oferte de job. Cineva o să vă scoată în lume, poate se leagă o nouă poveste de dragoste și multe lucruri se vor schimba în bine.

Horoscop 29 mai 2026 – Capricorn

Poate vă găsiți o colaborare care v-ar suplimenta veniturile pe o perioadă de timp și v-ar deschide un alt orizont profesional. Posibil într-un cerc de prieteni, undeva, să-ntâlniți o persoană care să întrunească acele calități pe care le doriți la partenerul de cuplu.

Horoscop 29 mai 2026 – Vărsător

Voi, se pare că visați la o afacere perfectă și chiar aveți șanse să întâlniți angajatorul cu proiectul care să vi se potrivească mănușă. Poate v-ați propus să vă ocupați și de casă și să faceți și-o plimbare, totuși, să mai schimbați aerul, peisajul.

Horoscop 29 mai 2026 – Pești

Aveți de încheiat o situație, poate la școală, sau trebuie să lichidați un proiect, ca să-ncepeți altul, că apar schimbări la serviciu. O ieșire în doi ar condimenta frumos relația și v-ar suda-o, cu șanse mari de căsătorie, dacă asta vă doriți.

Horoscop 29 mai 2026 – Berbec

Un câștig, vin de undeva niște bani și-o să aveți pentru evenimentele de familie care se-anunță în perioada următoare, poate chiar în acest weekend. Poate vă faceți niște socoteli să vedeți dacă vă puteți lua altă mașină, ori poate o să dați avansul pentru o casă.

Horoscop 29 mai 2026 – Taur

O să primiți invitații la mondenități, poate-aveți un cuvânt de spus pe-acolo și o să intrați în atenția unui public, că sunt niște proiecte pe care-o să le puneți în practică. Un ochi ațintit asupra sănătății v-ar feri de multe neplăceri și ați interveni la timp – să nu se acutizeze ceva.