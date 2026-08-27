Vibrația zilei este 1 și s-o luăm de la-nceput cu ceva în care credem, cu-adevărat!

Horoscop 28 august 2026 – FECIOARĂ

Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să puteți da drumul unui proiect care să vă mobilizeze toate resursele interioare să reușiți o performanță.

Or să vină de pe undeva niște bani și vă faceți planuri pentru niște schimbări în locuință.

Horoscop 28 august 2026 – BALANȚĂ

O stare de bine, că ați primit o confirmare care vă recunoaște niște merite și viața voastră poate să capete alt sens, că ați înțeles în ce direcție s-o porniți ca s-aveți succes.

O să fiți mai deschiși sufletește și o să vă oferiți șansa de a fi fericiți, că voi vă regăsiți în viața de cuplu. În relație.

Horoscop 28 august 2026 – SCORPION

Poate dați o fugă pe undeva prin țară, chiar și cu treabă și o să rezolvați mai multe treburi, ca să profitați și de ambianță, c-o să fiți înconjurați și de prieteni.

Poate-aveți emoții legate de școală, c-aveți de dat un examen, să vă dovediți niște competențe și o fi concurență mare. O să fie bine.

Horoscop 28 august 2026 – SĂGETĂTOR

Sunteți pregătiți să faceți față noilor provocări și să vă reinventați de-a dreptul dacă apare o conjunctură favorizantă, că potențial există, cât cuprinde.

Vă bate gândul să faceți o investiție, să vă luați o locuință, poate în altă localitate, și să fie locul vostru de relaxare, oază de liniște.

Horoscop 28 august 2026 – CAPRICORN

Se conturează un dezechilibru emoțional, poate pentru că v-ați cufundat prea mult în problemele de ordin profesional și nu v-ați mai făcut timp să ieșiți la plimbare, în doi.

Se poate să dați drumul unui proiect care să vă aducă un confort financiar și să vă mai relaxați din punctul ăsta de vedere.

Horoscop 28 august 2026 – VĂRSĂTOR

O să vă găsiți niște aliați de nădejde și o să puteți colabora pe mai multe planuri, că lumea e în mișcare și vă puteți dezvolta frumos. Fructificați oportunitățile.

O să faceți cunoștință cu cineva care vă poate deveni partener de cuplu și să fie o experiență care să vă-mbogățească sufletește.

Horoscop 28 august 2026 – PEȘTI

E animație la voi, poate plecați într-o excursie și o să vă găsiți cazare, obiective turistice de bifat pe-acolo și o să vă faceți și noi cunoștințe.

O să primiți o invitație la plimbare, la un spectacol, să vă petreceți timpul în compania cuiva care o avea să vă transmită ceva important.

Horoscop 28 august 2026 – BERBEC

O să interacționați cu oameni pe tiparul vostru și o să desfășurați activități care să vă detensioneze și să lase liber accesul la creativitate.

E cineva care vă oferă un pont care vă poate aduce un câștig financiar – poate fi o colaborare.

Horoscop 28 august 2026 – TAUR

Aveți niște drumuri de făcut, poate plecați într-un city break și o să vă prindă bine să vă detașați de problemele de zi cu zi ca să fiți fresh de luni încolo.

Se poate să descoperiți o îndeletnicire de timp liber care să vă aducă acea prospețime după care tânjeați la o bună bucată de vreme.

Horoscop 28 august 2026 – GEMENI

Poate că se complică o situație, înainte de a se rezolva și o să vă folosiți mare parte din calități ca să ajungeți cu bine la liman, c-o fi și o miză serioasă la mijloc.

O să dați o raită pe la magazine sau poate vizionați online să luați ce vă trebuie pentru casă. Or fi reduceri.

Horoscop 28 august 2026 – RAC

Se pare c-o să dați dovadă de curaj și să vă implicați într-un business care vă poate aduce vizibilitate, pe cât ați fi căpătat-o mai demult dacă nu vă temeați de eșec.

O invitație să dați o fugă la malul mării, poate și cu un prilej anume, și v-ar prinde bine să mai schimbați peisajul.

Horoscop 28 august 2026 – LEU

O să vă parvină un răspuns și pare să fie pe măsura așteptărilor, să fiți admiși la o școală, să vi se dea OK-ul pentru un job sau să luați un credit bancar.

Poate abia acum o să luați acei bani care v-au fost promiși mai demult și o să vă-ndreptați spre o zonă de agrement să vă revigorați.