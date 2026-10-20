"În vederea remedierii unei surpări din partea carosabilă de pe traseul magistralei de termoficare, începând de marţi au fost instituite restricţii de trafic pe bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, sensul de mers dinspre bulevardul Ion Mihalache către bulevardul Mărăşti, traficul fiind deviat pe linia de tramvai", informează Brigada Rutieră.

Poliţiştii solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.