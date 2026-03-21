Horoscop 22 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va avea parte de o mare surpriză

Horoscop 22 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu răscoliri emoționale. O să dăm dovadă de iertare, înțelegere, compasiune și multe lucruri se pot repara – o prietenie, o căsnicie – și să fim fericiți.

Vibrația zilei este 22, număr maestru, și o să facem gesturi de omenie ca să ne crească stima de sine.

Horoscop 22 martie 2026 – BERBEC

Sunt evenimente în oraș și o să dați și voi pe acolo ca să mai vedeți și alți oameni, să consolidați niște relații, să luați pulsul societății. Se poate să apară cineva care să vă fascineze și să petreceți o perioadă împreună până să vă dați seama dacă puteți forma un cuplu.

Horoscop 22 martie 2026 – TAUR

Noutăți, poate aveți musafiri și aflați vești bune sau dați curs unei invitații să ieșiți în oraș ca să le întoarceți gestul unor prieteni care v-or fi scos și ei mai demult. E cineva care o să vă ia prin surprindere cu un cadou și o să înțelegeți cât de mult vă apreciază.

Horoscop 22 martie 2026 – GEMENI

Se poate să vă invite cineva la un spectacol inaugural, pare să fie ceva inedit și să vă creeze o stare de spirit cât se poate de bună, că o să vă scape de oboseală, de plictiseală. Poate dați o fugă în alt oraș să le faceți o vizită unor prieteni, poate are loc și un eveniment care să vă capteze interesul.

Horoscop 22 martie 2026 – RAC

O masă festivă undeva, poate prin țară, și vă duceți cu plăcere, că o să revedeți niște oameni care o să vă inspire și poate veți colabora într-o direcție anume. Se poate să vă faceți cunoscute niște calități într-un cadru public, fie și online, și poate fi o poartă de lansare pentru voi.

Horoscop 22 martie 2026 – LEU

Se anunță niște musafiri de la drum, dar poate nu se cazează la voi, ci vă scot la un restaurant, vă duceți și la vreun spectacol și o să fie o zi plină ochi de momente plăcute. Se poate să luați parte la o conferință, să țineți un speech, live, și să vă promovați ideile, munca.

Horoscop 22 martie 2026 – FECIOARĂ

Niște oameni se interesează de soarta voastră și o să vă vedeți, dacă nu la voi, la o cafea, poate în oraș, la o terasă, că aveți niște lucruri de spus, de împărțit. Într-un grup de prieteni, undeva, o să întâlniți o persoană care o să vă atragă atenția prin ceva în care vă regăsiți. O să fie interesant.

Horoscop 22 martie 2026 – BALANȚĂ

Vă dați întâlnire cu grupul de prieteni și o să vă faceți planuri de sărbători, poate de vacanță, sau poate aveți niște propuneri comune de care vă puteți reapuca. O să vă convoace un prieten la o activitate deconectantă, ca să-i faceți cuiva o petrecere-surpriză, de exemplu.

Horoscop 22 martie 2026 – SCORPION

Întrevedere cu cineva care vine cu o ofertă de business, de discutat în mare, deocamdată, după care cântăriți bine situația și decideți ce și cum. Poate aflați abia acum cu ce intenții vine spre voi cineva care vă face curte de ceva vreme. Se deconspiră, dar e serioasă persoana.

Horoscop 22 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Se adună grupul cu care petreceți, de obicei, și o să puneți la cale o escapadă turistică, fie în perioada Paștelui, fie în vacanță, la vară, ori într-un weekend. O rudă, cineva apropiat, vă invită la masă, că or fi ceva probleme de familie de discutat.

Horoscop 22 martie 2026 – CAPRICORN

Se poate să vă implicați într-o campanie, să faceți niște deplasări, să promovați niște oameni ori poate niște produse și o să reactualizați și unele relații cu ocazia asta. Cu sau fără motiv, o să faceți o tratație și o să vă relaxați în prezența oamenilor pe care-i stimați.

Horoscop 22 martie 2026 – VĂRSĂTOR

La un party, undeva, o să vă treziți cu o ofertă de business care promite să meargă și care o să vă prindă pe poziții, înseamnă că o să fiți și învingători. E un concurs, e o provocare și o să vă prindă pe poziții, înseamnă că o să fiți și învingători.

Horoscop 22 martie 2026 – PEȘTI

E cineva care o să recunoască, în cele din urmă, că v-a greșit și asta o să vă facă să treceți peste greșelile trecutului, că sunteți iertători din fire. O plimbare prin împrejurimi v-ar detensiona, v-ar limpezi gândurile, ați retrăi amintiri frumoase și o să fie revigorant.

