Horoscop 16 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi înapoi o datorie

Poate le reamintiți șefilor să nu uite să vă dea acel supliment salarial sau aparatura care v-ar ajuta să obțineți performanțe și așteptați, că sunt șanse să primiți. Cineva care v-a dus dorul revine cu un telefon și vă scoate la plimbare, să știe fiecare ce-a mai făcut.

Vă cheamă pe la ei prietenii care locuiesc fie în țară, fie în străinătate și poate dați o fugă de Paște sau poate într-un weekend. Invitația e lansată. Se poate să deveniți interesați de un domeniu de studiu și vedeți cum stați cu banii și cu timpul înainte de a vă înscrie.

Poate bateți palma pentru un nou contract și o să vă implicați trup și suflet ca să vă bucurați de un nou început – de succes. Se poate să dezamorsați un conflict care a tot zgândărit pe dinăuntru și o să puteți continua o prietenie sau o căsnicie.

Se deblochează niște situații și o să vă puteți lua banii pentru care ați tot făcut demersuri și o să aveți pentru rate, facturi, taxe, impozite, că lista e cam lungă. Poate vă îngrijiți și de voi, faceți o programare la medic și vedeți dacă sunt ceva probleme și le tratați.

Horoscop 16 martie 2026 – RAC

O să vă puteți exprima un punct de vedere și lumea din jur să îmbrățișeze ideea, iar voi puneți în scenă un proiect ambițios. Relația cu partenerul de cuplu devine din ce în ce mai așezată și o să vă puteți gândi și la căsătorie, dacă n-ați făcut pasul.

Horoscop 16 martie 2026 – LEU

Se conturează niște bani dintr-o investiție și poate așa vă hotărâți să schimbați casa ori poate mașina, sau să plecați într-un concediu. Sunt ceva mondenități prin oraș și o să vă drămuiți timpul ca să vă ajungă să ieșiți serile pe undeva.

Horoscop 16 martie 2026 – FECIOARĂ

Se poate ajunge la o înțelegere cu cineva cu care sunteți în proces și să rezolvați cu vorba bună, că fiecare a mai lăsat de la el. În relația sentimentală s-a depășit perioada aceea de degringoladă și v-ați găsit timpul pentru celelalte.

Horoscop 16 martie 2026 – BALANȚĂ

V-ați putea recupera o sumă de bani și să scăpați de toate obligațiile financiare, ca să vă puteți mișca încoace și încolo, fie și numai în weekend. Sănătatea să fie pe primul loc acum și să vă programați la un consult și să fiți cu ochii și pe ai voștri, să fie toată lumea sănătoasă.

Horoscop 16 martie 2026 – SCORPION

Or să vi se recunoască, în sfârșit, niște drepturi și poate vă puteți găsi jobul mult visat, să vă înscrieți la un masterat sau să urmați cursuri în străinătate, eventual. Poate vă călcați pe inimă și dați voi un semn de viață să vedeți ce face acel cineva de care vă e dor, iar întâlnirea va avea loc în scurt timp.

Horoscop 16 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Aveți energie, idei, o stare de creativitate și poate puneți la cale diverse proiecte care să vă propulseze în carieră și să vă luați un nou avânt. Aveți multe de spus și de făcut și o să vă puteți exprima convingerile, să luați cuvântul la ședință sau pe o scenă online.

Horoscop 16 martie 2026 – CAPRICORN

Un nou proiect la orizont și, cu toate că o să fie solicitant, o să vă convină; va avea și succes și va fi și de cursă lungă. Se pare că vi se dau înapoi niște bani și o să vă gospodăriți în așa fel încât să vă ajungă și de plimbări.

Horoscop 16 martie 2026 – VĂRSĂTOR

E posibil să vă schimbați serviciul sau să vă orientați spre alte studii; stilul de viață, cu totul, pare să fie diferit și o să fie o metamorfoză. Se observă o cheltuială, poate pentru că vreți să-i faceți o surpriză partenerului de cuplu și îi luați un cadou, ieșiți la un spectacol.