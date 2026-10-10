O să facem tot posibilul să reparăm unele greșeli și să salvăm o relație de prietenie, de dragoste, de familie, o căsnicie și să nu renunțăm la tot ce-am construit până acum.

Vibrația zilei este 11 și o să dăm dovadă de înțelepciune.

Horoscop 11 octombrie 2026 – BALANȚĂ

Vă curtează multă lume și o să aveți unde și cu cine să vă duceți acolo unde v-ați propus mai de mult, că le-oți fi promis unor oameni că treceți pe la ei la o cafea, la șuetă. Vizita cuiva o să fie o gură de oxigen pentru voi, că e cineva căruia i-oți fi dus dorul.

Horoscop 11 octombrie 2026 – SCORPION

O să aflați niște adevăruri care să vă schimbe impresia despre o persoană care e importantă pentru voi și o să dezmorțiți ițele unei povești de dragoste. O ieșire în lume v-ar pune în legătură cu niște oameni care or să ia și ei parte la niște proiecte în care o să fiți implicați.

Horoscop 11 octombrie 2026 – SĂGETĂTOR

Sunteți gata la orice oră s-o porniți spre alte zări, într-o stațiune de agrement, să-i faceți cuiva o surpriză. Poate e vreun sărbătorit pe-acolo. Poate vine un musafir de la drum și o să ieșiți la o plimbare, la un spectacol, să vă bucurați de o atmosferă caldă, pe gustul vostru.

Horoscop 11 octombrie 2026 – CAPRICORN

Se poate să luați parte la organizarea unui eveniment care să vă aibă și pe voi în centrul atenției și să vă puneți în valoare toate calitățile. Niște prieteni cu care nu v-ați mai văzut de multă vreme vă fac o vizită și poate puneți la cale o ieșire pentru săptămâna viitoare pe undeva.

Horoscop 11 octombrie 2026 – VĂRSĂTOR

Poate e o competiție pe care nu vreți s-o ratați, că aveți potențial de câștigători, și o să fie cu implicare, cu adrenalină și o să vă placă tot ce se petrece în fața ochilor voștri. Poate vă scoate la o cafea cineva care vrea să vă propună un business care vi s-ar potrivi.

Horoscop 11 octombrie 2026 – PEȘTI

Veștile pe care le așteptați de la drum sosesc, posibil cu om cu tot, și o să știți încotro să vă îndreptați, c-or fi niște lucruri obligatorii de făcut. Poate un dus-întors la și de la destinația preferată v-ar aduce acea stare de bună dispoziție care v-ar scăpa de toate anxietățile.

Horoscop 11 octombrie 2026 – BERBEC

Se poate ajunge la o înțelegere cu cineva care e revendicativ, vă cere diverse explicații, ca să puteți continua sau nu o relație. Puțină diplomație ar salva situația? O să vă bucurați de revederea cuiva care o fi bătut cale lungă până la voi și o să vedeți când și unde vă mai puteți vedea.

Horoscop 11 octombrie 2026 – TAUR

Poate faceți o tratație pentru niște musafiri și o să chemați rude, prieteni, colegi de serviciu, că ați bifat vreo performanță și e de sărbătorit. Vă invită cineva la o aniversare sau e vreo ceremonie, o nuntă și, dacă n-aveți musafiri, vă duceți la alt program.

Horoscop 11 octombrie 2026 – GEMENI

Sunteți amatori de plimbare, de distracție, să vă vedeți mai ales cu cei pe care nu i-ați mai văzut cine știe de când și cărora le-oți fi rămas datori cu o vizită. Încă se mai poate salva o relație care v-a dat palpitații și o să vă puteți exprima sentimentele fără să vă temeți c-o să fiți răniți.

Horoscop 11 octombrie 2026 – RAC

Vă dați tot interesul să le faceți pe plac alor voștri, să vă țineți de promisiunile făcute și să alegeți varianta optimă de petrecut timpul liber, să vă priască tuturor. Poate le faceți o vizită unor rude care sărbătoresc o zi de naștere ori poate e vorba despre reînnoirea jurămintelor de căsătorie și o să fie un balsam sufletesc.

Horoscop 11 octombrie 2026 – LEU

E cineva care vine spre voi cu sinceritate, cu căldură și o să vă lăsați convinși să intrați într-o relație care va fi pe structura voastră sufletească. O să dați curs unei întâlniri cu cineva căruia i-a fost dor de voi și vedeți dacă puteți fi împreună sau nu.

Horoscop 11 octombrie 2026 – FECIOARĂ

O să revină cineva care a mai încercat să vă cucerească și, dacă sunteți liberi și rezonați cu persoana respectivă, o să vă dați acceptul, că e de încercat. Poate-o să mai ieșiți pe la mondenități ca să faceți noi cunoștințe, că nu prea ați mai fost văzuți pe la spectacole, la vreun party.