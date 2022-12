Horoscop 1 ianuarie 2023, cu Neti Sandu. Ce ne așteaptă în anul care tocmai începe

Pentru că începem un an nou cu toți ne dorim să știm ce ne rezervă astrele pentru următoarele 12 luni și cum vor fi influențate zodiile în perioada care urmează.

Pe 1 ianuarie 2023 vă prezentăm o serie de previziuni astrale realizate de Neti Sandu pentru anul care urmează. Ce se întâmplă cu țara noastră, ce urmează la nivel global și cum ar trebui să gestionăm situațiile care urmează.

Vedeți previziunile pentru toate zodiile în 2023

Neti Sandu, despre anul care s-a încheiat

Anul ăsta a fost destul de tensionat, aș zice, pentru că a fost o monstruoasă coaliție Saturn în Vărsător, Uranus în Taur. Combinația asta se destramă și, din primăvară, Saturn o să intre în zodia Peștilor.

Jupiterul a intrat deja în zodia Berbecului, unde a fost la începutul primăverii și acum putem relua ceva ce am început atunci și să ducem la bun sfârșit .

După aceea, Jupiter, din luna mai, va intra în zodia Taurului și are de stat până la sfârșitul anului, numai că va mai retrograda.

Schimbările astrale din prima parte a anului 2023

Începem anul cu Marte retrograd și Mercur retrograd. Nu, nu sună bine. Înseamnă două lucruri, o dată că trebuie să reparăm ceva ce ori nu am făcut, ori n-am făcut bine. Și atunci avem la dispoziție o a doua șansă ca să reparăm ce n-am făcut și să îndreptăm niște situații, să primim semnături, să primim răspunsuri favorabile, să facem progresul care trebuie. Dar după ce vom fi reparat niște defecțiuni, să zic așa.

Și mai înseamnă și că dacă aceste planete nu retrogradau, noi nu mai puteam să recuperăm, să mai reparăm ce n-am făcut ca lumea.

Și mai e încă ceva, o problemă de sănătate se poate vindeca, repara, dacă o să mergem la doctor, dacă luăm tratamentul care trebuie, pentru că altfel boala ar fi progresat rapid și putea să fie ceva foarte rău. Deci asta este partea bună atunci când avem planete retrograde, dar e clar că probabil mulți dintre noi nu am făcut ce trebuia la momentul respectiv, că n-am putut, că nu am dorit, că nu ne obliga nimeni ori că nu au fost toate condițiile necesare și pur și simplu, poate, nu am observat. Și acum se poate repara câte ceva.

Previziunile pentru 2023 la nivel global

Global, e greu de spus ce se va întâmpla, pentru că nu există un singur accent. Asta e toată povestea acestui an. Odată se schimbă zodia sub care stă Saturn, adică în loc de Vărsător, care a fost și zodia României, Saturn se mută în zodia Peștilor. Deci dintr-odată accentul pică pe problemele pe care nu am fost dispuși să le analizăm în profunzime, pentru că e o zodie a subconștientului, cumva, și a problemelor cu frământări sufletești. Noi nu am făcut asta. Saturn stă acolo ca să scoată la iveală toate lucrurile astea, care de fapt reprezintă sursa bolilor, a depresiilor, a suferințelor de tot felul. Și atunci ăsta este un accent mare și care se referă la toată lumea, toată omenirea. Și după aceea, Jupiter în zodia Berbecului înseamnă o zodie de început, o zodie-locomotivă care va trage după ea tot felul de evenimente.

Ideea de bază este să fim deschiși la schimbările la care vom asista și la care vom lua parte, că nu vom fi doar spectatori. Și atunci e bine să cooperăm și să vedem ce putem face. După ce am asistat la tot ce se întâmplă nu poți să fii pasiv, mi se pare că dacă se întâmplă niște lucruri în societate care par incorecte, nedrepte, aberante, frustrante, eu poate că pot să fac ceva, poate că nu, la nivel individual, dar în mod sigur eu pot să fac ceva cu mine, eu pot să mă ocup de mine și să-mi rezolv aici, în familia mea, la serviciul meu, în relația mea, să-mi rezolv lucrurile și în felul ăsta, dacă fiecare ar face acest lucru, s-ar crea o armonie și nu ar mai fi așa o discrepanță între cum ne dorim și ce se întâmplă, și la nivel național și la nivel internațional.

Cum va fi anul anul 2023 din punct de vedere al astrelor

Va fi un an altfel, pentru că mi se par că sunt 3 accente. Odată Saturn intră în zodia Peștilor, ceea ce până acum 3 ani de zile a stat numai în Vărsător, și Jupiter, va sta în Berbec și în Taur. Și atunci avem 3 reflectoare aprinse pe câte 3 domenii, care sigur că vor face relații cu toate celelalte și multe lucruri se vor schimba.

Pentru că trebuie să ne gândim la un principiu al dominoului care va genera o mișcare în masă.

La ce anume trebuie să fim foarte atenți cu toții în 2023?

Eu zic că la sănătate, asta e foarte important, pentru că Marte, în zodia asta a Gemenilor, trebuie să ne facă atenți la problemele de sănătate care țin de plămâni, de respirație, de brațe.

După aceea, Jupiter va sta în zodia Berbecului, care e capul - cu sistem nervos și cu probleme de furie. După aceea, Taurul ne atrage atenția că sunt probleme cu gâtul, ORL și cu pielea.

Venus va retrograda și ea, planeta asta, anul ăsta, deci o să cam avem niște planete retrograde, că așa începe anul.

Deci anul ne dă na-na, că n-am făcut ce trebuie la momentul potrivit.

Așadar, ne reedităm, ne relansăm, ne reevaluăm și ne revigorăm. Mi se pare un an altfel. Nu pot să zic că e rău. Nu are de ce să fie rău. 2023 nu are de ce să fie mai rău decât 2022.

Dată publicare: 31-12-2022 21:39