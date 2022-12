Horoscop 2023, cu Neti Sandu. Previziunile pentru toate zodiile în anul 2023

Încheiem un an care a fost ca un roller-coster pentru mulți dintre noi, cu evenimente globale mai degrabă negative decât pozitive. Însă sperăm că 2023 va fi un an mult mai bun, așa cum ne dorim la fiecare sfârșit de an.