Unde a fost filmat Everything Everywhere All at Once, câștigătorul celor șapte Oscaruri

Filmul Everything Everywhere All at Once, pelicula cu șapte premii Oscar, și care poate fi văzut pe Voyo , a fost filmat în locații mirifice din Statele Unite.

Filmul de comedie științifico-fantastică de acțiune și aventură Everything Everywhere All at Once îi are în distribuție pe actorii Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Jamie Lee Curtis, Harry Shum Jr. și James Hong.

Everything Everywhere All at Once a fost filmat în câteva parcuri naționale din SUA, rezervații ocrotite, și anume în 400 National Way, Anza-Borrego State Park, Elysian Park, Font's Point, dar și alte locații precum Los Angeles, Mateo St & 7th St, San Fernando, San Fernando Majers Coin Laundry și Simi Valley, arată publicația Latlong.

Regizat și scris de Dan Kwan și Daniel Scheinert, cu o coloană sonoră de Son Lux, filmul a avut premiera pe 11 martie 2022 și a fost lansat de pe 25 martie 2022 în Statele Unite.

Filmul a primit 7 premii Oscar, printre care "Cel mai bun film al anului", "Cel mai bun scenariu original", "Cea mai bună interpretare a unei actrițe în rol principal" (Michelle Yeoh) și "Cea mai bună interpretare a unei actrițe în rol secundar" (Jamie Lee Curtis).

Everything Everywhere All at Once a fost filmat în Simi Valley și San Fernando, California, SUA. Interioarele și exterioarele au fost turnate în spălătoria San Fernando Majers Coin Laundry, la adresa 260 S Meyer Street, San Fernando.

„Everything Everywhere All At Once, filmul cu șapte premii Oscar poate fi urmărit pe VOYO, singura platformă de streaming din România care îl difuzează, chiar înainte de a fi disponibil în cinematografe. Este o nouă experiență de vizionare în avans oferită abonaților noștri.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 13-03-2023 13:07