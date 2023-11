Un român va juca rolul lui Donald Trump în tinerețe, în viitorul film ”The Apprentice”. Sebastian Stan, ”pe val” la Hollywood

Potrivit Hollywood Reporter, filmul se concentrează asupra lui Trump în perioada în care își construia afacerea imobiliară în New York, între anii 1970 și 1980.

Abbasi (Holy Spider) regizează acest film după un scenariu de Gabriel Sherman. Biografia lui Sherman despre fondatorul Fox News, Roger Ailes, ”The Loudest Voice in the Room”, a stat la baza miniseriei Showtime din 2019, ”The Loudest Voice”, care l-a avut în rolul principal pe Russell Crowe.

”The Apprentice” este descris ca fiind o poveste care documentează începutul unei dinastii americane și abordează teme precum puterea, corupția și înșelăciunea.

Producătorii filmului ”The Apprentice” sunt Daniel Bekerman de la Scythia Films, Jacob Jarek de la Profile Pictures și Ruth Treacy de la Taylored Films. Sherman, Grant Johnson și Amy Baer, în asociere cu Kinematics a lui Mark Rappaport, sunt producători executivi.

Românul Sebastian Stan a obținut o nominalizare la premiile Emmy pentru rolul bateristului Tommy Lee în miniseria biografică ”Pam & Tommy”, realizată de Hulu, alături de Lily James în rolul Pamela Anderson.

Printre alte roluri ale sale se numără filmul din acest an ”Dumb Money”, serialul Disney+ ”The Falcon and the Winter Soldier” și filmul bazat pe fapte reale ”I, Tonya” din 2017.

Strong a avut recent un rol câștigător de premiu Emmy în serialul ”Succession” de la HBO și a jucat în filmul ”Armageddon Time” în 2022.

Bakalova este cunoscută pentru filme precum ”Borat Subsequent Moviefilm” - pentru care a primit o nominalizare la Oscar - ”Bodies Bodies Bodies Bodies” și ”The Bubble”.

