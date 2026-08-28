Seria va avea 8 episoade, fiecare dintre ele aducând în prim-plan povestea unui erou român și momentele care au făcut ca numele său să rămână în istorie.

De la performanța sportivă care a schimbat pentru totdeauna gimnastica mondială și până la pionieratul în aviație, artă, literatură, știință sau istorie, Eroi români propune o călătorie prin poveștile unor oameni care au depășit limitele epocii lor și au devenit repere pentru generații întregi.

Printre personajele seriei se află Nadia Comăneci, prima gimnastă din istorie care a primit nota 10 la Jocurile Olimpice, Smaranda Brăescu, una dintre marile figuri ale parașutismului mondial, care a stabilit un record mondial după un salt de la peste 7.200 de metri, și Constantin Brâncuși, unul dintre cei mai importanți și influenți sculptori români.

Universul Eroi români îi aduce în atenția publicului și pe Ion Creangă, una dintre figurile esențiale ale literaturii române și autorul poveștii „Harap-Alb”, Aurel Vlaicu, pionier al aviației românești, și Grigore Antipa, fondatorul Muzeului Național de Istorie Naturală din București.

Seria continuă cu Regina Maria, una dintre cele mai importante figuri ale monarhiei române moderne, și Ana Ipătescu, una dintre personalitățile feminine marcante ale Revoluției de la 1848.

Prin intermediul animației, Eroi români transformă povești reale în aventuri accesibile și captivante, aducând trecutul mai aproape de publicul de astăzi și oferind celor mici și nu numai ocazia să descopere personalități care au lăsat o amprentă importantă asupra României.

Opt povești, opt personalități și opt moduri de a privi istoria prin ochii unei noi generații. Din 11 septembrie, eroii României prind viață în animație, exclusiv pe VOYO.