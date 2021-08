Vlad se întoarce cu ultimul sezon, din 6 septembrie. Surprizele rezervate fanilor

StirilePROTV

Vlad se întoarce la PRO TV. Ultimul sezon din serial va începe pe 6 septembrie, de la 21:30, și vă așteaptă cu multe surprize.

Până atunci, actorii din serial s-au întâlnit seara trecută și au făcut dezvăluiri despre noul sezon.

Vestea bună pe care o așteptau toți fanii serialului a sosit. Vlad revine pe marile ecrane.

Înconjuraţi de amintiri din cele trei sezoane, actorii din serialul Vlad s-au întâlnit seara trecută şi şi-au amintit cu nostalgie de momentele frumoase trăite pe platourile de filmare. Din poze nu au lipsit nici scenele din spatele camerelor.

Olimpia se uita pe poze, amintindu-și un moment anume: „Aici, sub pod, a fost cel mai frig din toată istoria acestui serial. Era atât de frig, că aveam un text foarte lung şi nu-l puteam să-l spun că îmi îngheţase mandibula, atât era de frig."

Cei prezenţi la eveniment au putut vedea obiecte simbolice din serial, cum ar fi casca lui Leo sau geaca lui Adrian. Actorii abia aşteaptă să retrăim acţiunea din Vlad şi să urmărim împreună toate momentele de suspans prin care aceştia trec.



Anghel Damian, actor și scenarist: „Este sezonul în care se întâmplă cele mai multe, cele mai spectaculoase, cele mai dramatice întâmplări din serialul nostru. Când am scris ultimul episod am trăit acel sentiment de final, pentru că am văzut aşa, negru pe alb, că povestea se termină."

Reporter: Cum îl vom vedea pe Vlad în acest sezon?

Adi Nartea, actor: „Îl veţi vedea epuizat de atâta răzbunare, dar, totuşi, o să continue cu răzbunarea. Practic e un alt nivel, răzbunare level 999. Cam aşa o să fie."

Olimpia Melinte, actor: „Vom vedea o Eliza cu totul şi cu totul diferită, stăpână pe ea, stăpână pe situaţie şi care are planuri mari."



Monica Bârlădeanu, actor: „Carla face nişte greşeli care încep să o coste la modul real. Trăieşte nişte consecinţe care nu sunt cele mai vesele."

Desigur, suprizele nu vor lipsi şi veţi vedea şi noi actori în serial. Noul sezon care va începe luni, 6 septembrie, şi va avea 13 episoade.

„Vlad, la final totul se plăteşte." Aceasta poate fi concluzia seriei.