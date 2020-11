Adi Nartea, despre finalul neașteptat din „Vlad”: „Se termină interesant”

Serialul „Vlad” se apropie cu pași repezi de final de sezon, acțiunea se precipită, și noi toți așteptăm să vedem ce secrete ies la iveală și ce turnură ia povestea răzbunării.

Adrian Nartea, în rolul principal din serialul „Vlad”, a dat duminică dimineață câteva indicii, în platoul Știrilor PROTV.

Actorul a vorbit despre cum se va termina celui de-al treilea sezon al serialului „Vlad”, dar și cum au decurs filmările în plină pandemie de coronavirus.

„Se termină interesant, foarte interesant, întrebarea care stă pe buzele tuturor, dacă Vlad va recunoaște vreodată că este Adrian...Într-un fel pot să spun că da, dar numai într-un fel” a spus Adi Nartea.

„Filmările au fost grele, noi în martie când a venit lockdown-ul, erau în plină desfășurare filmările, eram un pic trecuți de jumătate, după care am avut o pauză forțată de două luni, după care în iulie am început să terminăm sezonul trei și am mers cu toate restricțiile posibile. Până și Anghel, scenaristul șef, a trebui să modifice anumite secvențe care se desfășurau înăuntru să le scoatem afară” a povestit actorul.

Citește și Grila de toamnă 2020 PRO TV. Serialul Vlad revine pe 14 septembrie

Ma multe, în interviul din ediția de dimineață a Știrilor PROTV.