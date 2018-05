Monica Bârlădeanu, dezvăluiri emoționante despre divorțul părinților și depresie

Monica Bârlădeanu a făcut dezvăluiri emoționante pentru campania „Rătăcit în sine. Depresia, boala mileniului”.

Când s-a născut fratele mai mic al Monicăi, Petru, mama a stat aproape un an internată în spital pentru că pruncul era foarte bolnav. În tot timpul ăsta Monica se ruga la Dumnezeu să-l salveze pe Petru.

”Eu începeam să mă rog la Dumnezeu să-l scape şi să nu moară fratele meu. Aveam foarte multe feluri de a mă ruga. Mă rugam în principiu să-l facă bine şi îi promiteam, ofeream eu ceva la schimb: să îmi dea mie boala lui sau îi promiteam că nu mai face eu nu ştiu ce prostii pe care mi le reproşa mama şi care zicea că "l-am supărat şi pe Dumnezeu" na, ca un copil, "am furat ăia cinci lei din carte, dar îţi promit că nu mai facă dacă îl salvezi pe el. Şi asta era modul meu de a fi dispusă să fac orice ca să-l salvez pe el. E amuzant aşa când te gândeşti cum îţi negociezi relaţia, dai ceva la schimb, promiţi că nu mai faci aia.”

Atunci familia Monicăi a început să se destrame, iar părinții au divorțat, ea și fratele ei rămânând cu mama.

”Ne-a întrebat, eu am fost de acord cu divorţul. Cert este faptul că câteva zile mai târziu eram în clasa a cincea, eram încălţată într-o pereche de tenişi portocalii. Era luna mai, nu mai ştiu ziua, dar m-am întors acasă, am deschis uşa şi cum mă descălțam eu de la uşa m-am uitat în sufragerie şi dispăruse covorul persan, apoi mă uit în jur şi îmi dau seama că lucrurile lui au dispărut, apoi mi-am dat seama că el a plecat. Covorul persan, am explicat, făceam parte din cercul fetelor din cartier, eram copiii cu covor persan. Dintr-o dată eu m-am trezit impostoare pentru că continuam să mă joc cu prietenele mele fără să mai am covor persan în casă”, a spus Monica.

În perioada liceului Monica a muncit în fiecare vacanţă că ospătar la o terasă din Iaşi pentru a o ajuta pe mama cu plata facturilor.

CARE A FOST CEL MAI VALOROS, NU NEAPĂRAT CEL MAI SCUMP, CEL MAI VALOROS LUCRU PE CARE ŢI L-AI CUMPĂRAT?

”În perioada aia nu ştiam să-mi cumpăr ceva mie, nu ştiam să mă premiez. Țin minte însă că ce am cumpărat şi lucrul de care îmi amintesc că ne-am bucurat cel mai tare a fost un întreg calup de şuncă presată”, spune Monica.

CE-ŢI DOREŞTI TU CEL MAI TARE?

”O masă de Crăciun cu salata boeuf, cu sarmale, cu prăjitura copilăriei mele, Albă ca Zăpadă, în care sunt aşezată alături de un bărbat, că ţin în braţe un copil, că lângă mine stă mama, fratele mai mare cu soţia şi cei doi copii şi Petru cu iubita lui. Îmi doresc asta”, a mărturisit Monica.

Campania „Rătăcit în sine. Depresia, boala mileniului” continuă luni, la Știrile PRO TV de la ora 17:00.

