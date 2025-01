VIDEO. Un actor celebru de la Hollywood a început să plângă în direct la CNN când povestea despre incendiile din Los Angeles

Actorul în vârstă de 77 de ani a devenit vizibil emoționat când a început să descrie amploarea incendiilor în timpul interviului.

Woods a povestit cum nepoata soției sale s-a oferit să ajute după ce casa lor a fost distrusă de incendii:

"Îmi pare rău, într-o zi ești în piscină, iar în următoarea totul a dispărut", a spus el cu lacrimi în ochi.

James Woods: ”Când nu puteam să deschidem ușa de la garaj pentru că vântul ne bloca, pentru că ușa noastră se ridica așa, am spus, Doamne, suntem pe dealuri aici și trebuie să ieșim pe jos. Eu nu pot să merg. Am 77 de ani, omule. Nu pot merge pe dealurile astea. E ca Muntele Everest acolo. E destul de abrupt, așa că, știi, am postat asta pe X, dar Sarah a fost cu nepoata ei de opt ani aseară. Ea a ieșit, îmi pare rău, doar, știi și tu ... Într-o zi înoți în piscină și a doua zi totul a dispărut. Am crezut că voi fi mai puternic decât asta, dar ... știi.”

James Woods este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, având două nominalizări la premiile Oscar, dar și câștitor al mai multor premii, printre care și Emmy.

Printre cele mai apreciate filme în care a jucat se află "Casino" (1995), "Once Upon a Time in America" (1984), "Nixon" (1995), "Contact" (1997) sau "Any Given Sunday" (1999).

Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii pe mai mult de 27 000 de acri în California de Sud - unul dintre incendii fiind acum cel mai distructiv din istoria orașului Los Angeles.

