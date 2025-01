Ce spun românii prinși în infernul din Los Angeles. ”Ce am văzut este o catastofă, arată post-apocaliptic”

Incendiile continuă să facă ravagii în Los Angeles, unde doar unul din cele cinci focare este ținut sub control.

În schimb, un al șaselea incendiu de vegetație a izbucnit într-o zonă muntoasă de lângă oraș. Până acum, vâlvătaia a pârjolit peste 12.000 de hectare și a distrus 5.000 de construcții.

6 oameni au pierit. Sunt și români prinși în acest infern. Între timp, președintele Joe Biden a anunțat că va trimite ajutoare federale în sudul Californiei.

Familiile care și-au abandonat locuințele au urmărit cu groază, prin intermediul camerelor de supraveghere care transmiteau imagini în direct, cum flăcări uriașe le cuprind casele.

”Totul a fost distrus în câteva minute...”.

În infernul din sudul Californiei au fost prinși și mai mulți români. Nu vor uita prea curând momentele de haos și teamă din timpul operațiunilor de evacuare.

Teofil Velici, român din Los Angeles: „Lumea își lăsa mașina în mijlocul drumului și o luau pe jos își luau hainele, își luau toate bagajele si plecau, o nebunie totală. Toată lumea este disperată. Toata lumea fuge din calea focului, oamenii și-au luat ce aveau mai de preț”.

Flăcările au ajuns până la 100 de metri de locuința lui Cristian Tudor.

Cristian Tudor: ”După ce am văzut focul, mi-am făcut bagajele, două genți și un rucsac, m-am urcat în mașină și am dat să ies din garaj. Am stat 45 de minute doar să ies în fața blocului. Toată lumea a fost panicată, se claxona”.

„Am ieșit din aglomerația aceea foarte mare. Suntem pe Holywood Boulevard, acum. Amandoi suntem bine”.

La aproape 24 de ore de când a izbucnit, incendiul din Hollywood Hills este sub control.

Teofil Velici, român din Los Angeles: ”Ce am văzut este o catastrofă, arată post-apocaliptic, arată ca un scenariu de film. Mi-am dorit sa fie un scenariu de film, dar din păcate asta este realitatea”.

Incendiul din Palisades Valley - cel mai grav din istoria orașului Los Angeles - a făcut scrum mii de clădiri. Privit din aer, dezastrul este uluitor.

„E prima dacă când privim de sus distrugerile și realizăm ce înseamnă de fapt 1.000 de locuințe arse în zona Palisades. Nu mi-am imaginat niciodată că o să văd așa ceva”.

În zonele unde incendiul a fost stins, oamenii s-au putut întoarce la ce a mai rămas din casele lor. Pe mulți, pierderile i-au compleșit.

”Nu mai avem nimic. Totul a ars”

„Am vrut să văd dacă a mai rămas ceva. În special, dacă au scăpat obiectele cu valoare sentimentală. Mama a murit și ne rămăseseră doar câteva lucruri de la ea”.

În localitatea Altadena, focul a lăsat în urmă cartiere desprinse parcă din filmele apocaliptice.

„Nu mai avem nimic. Totul a ars. Copiii mei s-au născut în casa asta, aici i-am crescut. Eu am ridicat locuința acum 20 de ani și nu a mai rămas nimic din ea. Tot cartierul a ars. Nu știu cum ne vom reveni. Nici măcar nu știu de unde să începem”.

Același incendiu amenință un observator astronomic cu valoare istorică și mai multe turnuri de comunicații aflate într-o zonă deluroasă.

Flăcările au înghițit și casele unor vedete de prim rang de la Hollywood. N-a mai rămas nimic din proprietatea de 5 milioane de dolari a lui Anthony Hopkins. Și Paris Hilton și-a pierdut locuința din Malibu, la scurt după ce a fugit cu animalele de companie.

Paris Hilton, starletă: „Am găsit pe toată lumea, am pregătit mașina și suntem gata să plecăm spre hotel. Flăcările sunt uriașe, de un roșu aprins”.

Victoria Seabrook, expert meteo, Sky News: ”Nu știm încă ce a declanșat incendiile. Știm însă că au fost alimentate de vântul uscat și foarte puternic care bate dinspre nord-est. Pompierii spun că umiditatea scăzută, solul uscat și vântul foarte puternic au înrăutățit cât se poate de mult condițiile pentru incendii”.

