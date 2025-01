Un prezentator TV care vorbea despre incendiile din California, criticat după ce telespectatorii au observat un detaliu bizar

David Muir, prezentator al ABC News, se afla în Los Angeles pentru a evalua pagubele, făcând un reportaj live de pe o stradă devastată din Palisades, când telespectatorii au observat ceva ciudat, scrie news.com.au.

„După cum puteți vedea aici, în spatele meu,” a spus David Muir, întorcându-se să arate spre molozul din spatele lui.

În timp ce se întorcea, cei care urmăreau transmisia au observat un clește de lemn pe partea din spate a echipamentului său.

This make up wearing mofo used clothes pins to pull in the fire jacket he’s wearing as a prop, so he would look snacky for TV.

