Români prinși în mijlocul infernului din Los Angeles. Cristian Tudor: „Mi-am făcut bagajele, două genți și un rucsac”

Peste 2.000 de clădiri au fost distruse de foc, inclusiv reședințe de lux de milioane de dolari ale unor vedete de la Hollywood. Cele mai mari focare sunt în Eton și Palisades. Doar aceste două incendii au pârjolit în total o suprafaţă de aproximativ 11.300 de hectare.

Cristian Tudor, român din Los Angeles: „N-am mai văzut vreodată așa ceva, mai ales aici, în California! E fără precedent! Îmi spunea un localnic, care trăiește aici de o viață, de vreo 50 de ani, că nici el nu a mai văzut așa ceva! Nu știu ce poți să faci în fața acestui dezastru, dar suntem mulți în această situație și cred că trebuie să trecem împreună prin asta...

Mai sunt încă câteva focare care nu au fost stinse, în partea cealaltă de oraș, în Los Angeles, încă se simte fumul gros, este persistent. În Palisades încă nu s-a stins focul.”

Dintre cel cinci incendii active - niciunul aflat sub control - incendiul din Palisades Valley, care a distrus deja peste 1.000 de clădiri, este deja cel mai grav din istoria oraşului Los Angeles.

O casă a fost distrusă de foc, dar mai sunt locuințe peste drum unde nu au ajuns flăcările.

Joy Benedict, corespondent CBS: „Puteți vedea ce e acolo în spate, cred că este Glen Avenue. Acolo arde ceva masiv.”

David Blevins, Sky News: „Este greu să găsești cuvinte pentru a descrie dezastrul și disperarea. Dar nu este nevoie de cuvinte, imaginile sunt grăitoare. Tocmai am ajuns la zona de evacuare, chiar la limita incendiului Eton. Scenele sunt cu adevărat apocaliptice.”

„Era refugiul nostru, cuibul nostru. Aici ne-am mutat de când ne-am căsătorit”, spune o femeie, în lacrimi.

Un alt incendiu care a izbucnit pe dealurile Hollywood-ului se apropie de celebrul logo al cetății filmului.

Zeci de mii de oameni au primit şi acolo ordin de evacuare urgentă. Printre aceştia, şi români

Flăcările au ajuns până la 100 de metri de locuinţa lui Cristian Tudor.

Cristian Tudor, român din LA: „După ce am văzut focul, mi-am făcut bagajele, două genți și un rucsac, m-am urcat în mașină și am dat să ies din garaj. Am stat 45 de minute doar să ies în fața blocului. Toată lumea a fost panicată, se claxona...”

Bilanțul provizoriu al incendiilor

Peste 2.000 de clădiri au fost distruse în toate incendiile de la marginea Los Angeles-ului. Printre acestea, şi reşedinţele unor vedete de prim rang de la Hollywood.

N-a mai rămas nimic din proprietatea de 5 milioane de dolari a lui Anthony Hopkins. La fel a fost mistuită de flăcări şi reşedinţa actorului Adam Brody, care duminică tocmai participase la gala Globurile de aur, cu soția lui.

James Woods, actor: „Ne pregătim să evacuăm zona. Sunt multe avioane care survolează zona și aruncă cu apă, dar...”

Actorul James Woods, cunoscut pentru rolul său din "A fost odată în America" - a izbucnit în lacrimi vorbind de incendiul care i-a distrus casa

James Woods, actor: „Toate detectoarele de fum au început să sune și nu era deloc un semn bun... Azi înoți în piscină și mâine nu mai ai nimic. Îmi pare rău. Am crezut că voi fi mai puternic.”

Amploarea distrugerilor poate fi văzută şi din fotografiile din satelit:

Victoria Seabrook, expert meteo, Sky News: „Nu știm încă ce a declanșat incendiile. Știm însă că au fost alimentate de vântul uscat și foarte puternic, care bate dinspre nord-est. Rafalele s-au întețit și mai mult când au lovit dealurile din jurul Los Angeles-ului. Sunt vânturile denumite Sfânta Ana, sau vântul diavolului, care usucă toată umiditatea de la sol, și totul devine inflamabil. Viteza cu care a bătut vântul a fost atât de mare, încât a împiedicat decolarea avioanelor. Pompierii spun că umiditatea scăzută, solul uscat și vântul foarte puternic au înrăutățit cât se poate de mult condițiile pentru incendii.”

