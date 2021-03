VIDEO. Smiley a lansat piesa „Până la tine”, dedicată fiicei lui născute în urmă cu trei zile

Smiley a lansat vineri, la trei zile după ce a devenit tată, piesa "Până la tine", o declaraţie de iubire pentru fetița sa.

Prin aceasta, el marchează începutul vieţii în trei.

"Inima mi-a zis că ai sosit/ Cine-s eu să o contrazic?!/ Ai adus Soarele cu tine/ Pentru noi e răsărit/ Mi-ai arătat că până acum eu n-am iubit pe nimeni,/ Pe nimeni până la tine", sunt parte din versurile refrenului piesei prin care Smiley îşi marchează emoţionantul început al vieţii în trei, potrivit unui comunicat Hahaha Production.

Piesa este lansată şi cu un videoclip în care artistul apare într-o expoziţie de tablouri care-l surprind în cele mai importante momente din cariera lui artistică, se arată în comunicat.

"Am încercat să găsesc o formulă cât mai simplă şi mai directă de a ilustra sentimentul melodiei, de a transmite că momentul în care întemeiezi o familie este ceva unic şi că bucuria acestui moment este mult mai mare decât tot ce ai trăit până atunci. De aici şi metafora vizuală pe care am ales să o folosim. A fost o plăcere şi o premieră să lucrez direct cu Smiley în relaţia de regizor-actor şi suntem foarte bucuroşi de ce am realizat", a declarat artistul Dorian, care semnează regia clipului "Până la tine", alături de Nicu Drăgan ca editor şi director de imagine, potrivit Agerpres.

"Co-producţie HaHaHa Production şi Cat Music, cu muzica şi versurile compuse de Smiley împreună cu Dorian Micu, cu clipul regizat de Dorian, împreună cu Nicu Drăgan, şi producţia muzicală realizată de Florin Boka, Lucian Nagy şi Roland Kiss, "Până la tine" este un fel de "bun venit" pe lume pe care doar un artist are privilegiul de a-l spune", se mai arată în comunicat.