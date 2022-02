VIDEO. Amazon a lansat primul trailer oficial al viitorului serial Stăpânul Inelelor

Youtube/Amazon Prime Video

Amazon Prime Video a lansat oficial primul trailer pentru viitorul serial ”Stăpânul inelelor: Inelele puterii” (”The Lord of the Rings: The Rings of Power”).

Trailer-ul a fost lansat în timpul evenimentului Super Bowl, iar acțiunea din această serie va fi plasată cu sute de ani înainte de evenimentele din Hobbit sau Stăpânul Inelelor, adică în ceea ce Tolkien a numit „A Doua Eră” a Pământului de Mijloc, notează The Verge.

Seria Amazon va condensa o parte din cronologia lui Tolkien din ”The Silmarilion”, care se întinde pe mii de ani și documentează evenimente cheie din istoria Pământului de Mijloc, cum ar fi căderea lui Númenor, ascensiunea lui Sauron și, desigur, crearea legendarelor inele.

”The Rings of Power” va avea și o distribuție masivă, cu ambele personaje familiare fanilor Lord of the Rings, precum Elrond (Robert Aramayo), Galadriel (Morfydd Clark) și războinicul uman Isildur (Maxim Baldry).

În show vor mai apărea Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman și Sara Zwangobani.

Când se lansează noua serie TV Stăpânul Inelelor

Amazon cheltuie, de asemenea, niște sume mari de bani pentru a încerca să transforme ”The Lord of the Rings: The Rings of Power” în următorul mare hit fantastic.

Conform The Verge, care citează Vanity Fair, compania a cheltuit 250 de milioane de dolari doar pentru drepturile de autor pentru adaptarea TV, pe lângă uluitoarea sumă de 462 de milioane de dolari despre care se spune că Amazon i-ar fi cheltuit doar pentru realizarea primului sezon.

Primul sezon din noua serie TV ”Stăpânul Inelelor”, ”The Lord of the Rings: The Rings of Power”, va debuta pe Amazon Prime Video în 2 septembrie.