2022 aduce continuări pentru seriale istorice. "Stăpânul inelelor” sau "Game of Thrones", printre ele

Pro TV

Au avut profituri de miliarde de dolari și au creat o adevărată isterie, în toată lumea. Vorbim despre "Stăpânul inelelor", "The Crown", "Urzeala Tronurilor" sau "Războiul Stelelor".

Spre bucuria fanilor, anul acesta, toate aceste seriale va avea o continuare pe micul ecran.

Noi episoade ale seriei "Star Wars" îi delectează pe fani, la început de an. Difuzată de Disney Plus, productia îl readuce în centrul atenției pe enigmaticul vânător de recompense Boba Fett. Acesta se întoarce pe nisipurile de pe Tatooine pentru a revendica teritoriul condus de Jabba the Hutt.

Rick Damigella, corespondent CNN la Hollywood: "Filmul ‘The Book Of Boba Fett’ este un vis devenit realitate pentru cei care s-au îndrăgostit de acest personaj, care a apărut pentru prima dată în ‘The Empire Strikes Back’ (episodul 5 din ‘Războiul Stelelor’). În noua producție reușim să înțelegem de unde vine și avem o interpretare ceva mai umanizată a personajului Boba Fett."

Cei care nu se puteau dezlipi cu orele de lângă televizor cand începea "Urzeala Tronurilor" vor avea în lunile următoare ocazia să aprofundeze istoria personajelor. În "House of the Dragon", acțiunea se petrece cu 200 de ani înaintea evenimentelor din "Game of Thrones". Producătorii nu dezvaluie pentru moment data lansării, dar au prezentat cateva scene, în trailere. Filmul va fi difuzat pe HBO Max.

Citește și iLikeIT. Cum poți ajunge să joci în Game of Thrones sau Prison Break

O altă producție mult-așteptată în 2022 este noua versiune a "Stăpânului Inelelor", transmisă de serviciul de streaming Amazon Prime Video. Primul sezon va conține 8 episoade, iar premiera este anunțată pentru luna septembrie. Și în acest caz, acțiunea are loc înaintea evenimentelor prezentate în filme.

Și serialul "The Crown" are o continuare anul acesta, așteptată în luna noiembrie. Povestea casei regale a Marii Britanii revine cu o nouă distribuție.

Lynn Elber, critic de film: "Telespectatorii sunt nerăbdători să vadă acest nou capitol al poveștii dintre Diana și Charles. O nouă actriță va interpreta rolul prințesei Diana, la fel va fi și în cazul reginei."

Difuzat de Netflix, sezonul 5 va detalia destramarea căsătoriei dintre prințul Charles și Diana. Producătorii nu au dezvăluit momentan dacă au abordat si moartea tragică a celei supranumite "Prințesa Inimilor".