Vedete care au murit în 2023: de la Matthew Perry la Tina Turner sau Sinéad O'Connor

La începutul acestui an, lumea a spus adio unor vedete precum Lisa Marie Presley, Lance Reddick și Len Goodman, în timp ce decesele recente ale unor celebrități au inclus figuri remarcabile precum Suzanne Somers și Jimmy Buffett. Lumea divertismentului și-a luat adio de la mulți oameni, inclusiv Matthew Perry, Raquel Welch, Tina Turner sau Shane MacGowan.

Ce vedete au murit în 2023

Matthew Perry

Starul din Friends, Matthew Perry, a fost găsit mort la domiciliul său din Los Angeles pe 28 octombrie; avea 54 de ani. Actorul era cel mai cunoscut pentru rolul sarcastic, dar adorabil al lui Chandler Bing în toate cele 10 sezoane ale îndrăgitului sitcom Friends, jucând alături de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer.

Perry a apărut și în emisiuni precum Studio 60 on the Sunset Strip, Go On și The Odd Couple, și în filme precum Fools Rush In, The Whole Nine Yards și 17 Again. Perry a făcut din nou senzație cu memoriile sale din 2022, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, în care a vorbit despre dependența sa de droguri și alcool.

Profimedia

Tina Turner

Tina Turner a murit pe 24 mai, la vârsta de 83 de ani. Artista s-a stins din viață în casa sa din Elveția.

„Tina Turner, Regina Rock'n'Roll-ului a murit în liniște astăzi, la vârsta de 83 de ani după o boală lungă, în locuința ei din Kusnacht, în apropiere de Zurich, Elveția. Odată cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model”, au transmis apropiații Tinei Turner.

Tina Turner, născută Anna Mae Bullock, a avut o copilărie săracă. Mama ei, Zelma, a fost victima abuzului domestic, fiind agresată de tatăl artistei, Floyd Bullock. Ambii părinți au abandonat-o pe când era un copil.

Shane MacGowan

Cântărețul și compozitorul irlandez a fost solistul trupei de punk celtic The Pogues.

Trupa a lansat șapte albume de studio și a avut un mare succes la sfârșitul anilor '80 cu piesa "Fairytale of New York", pe care MacGowan a co-scris-o și care îl avea ca solist pe Kristy MacColl.

MacGowan a fost dat afară din trupă la începutul anilor '90 din cauza consumului său excesiv de alcool, dar s-a întors la începutul anilor 2000, ceea ce a dus la turnee cu casa închisă pentru mulți ani.

MacGowan a fost diagnosticat cu encefalită anul trecut, o inflamație a creierului. Shane MacGowan a murit pe 30 noiembrie.

Sinéad O'Connor

Cântăreața irlandeză a dobândit recunoaștere mondială datorită interpretării sale în 1990 a piesei lui Prince "Nothing Compares 2 U", devenind single-ul numărul unu în lume în acel an.

Pe parcursul carierei sale a lansat 10 albume, dar în același timp a atras atenția prin controverse.

În 1990, a declarat că nu va susține un concert dacă înainte de spectacol se va reda imnul național al SUA. Acest lucru a condus la comentariul lui Frank Sinatra, care a spus că ar "da-o jos cu piciorul".

În 1992, în timpul unui spectacol "Saturday Night Live", a scos o fotografie a Papei Ioan Paul al II-lea și a rupt-o, spunând: "Luptați împotriva adevăratului dușman." A declarat că gestul a fost un protest împotriva abuzurilor asupra copiilor în Biserica Catolică.

Actul a condus la un val de critici, însă ani mai târziu, O'Connor nu a avut niciun regret.

"Nu îmi pare rău că am făcut asta. A fost genial", a declarat O'Connor pentru The New York Times în 2021. "Dar a fost foarte traumatizant."

Fiul lui O'Connor, Shane, s-a sinucis în 2022. Ea a fost internată în spital la scurt timp după o serie de mesaje pe Twitter în care spunea că are intenția să-și ia viața.

Cântăreața Sinéad O'Connor a murit pe 26 iulie.

Getty

Actori care și-au pierdut viața anul acesta

Angus Cloud

Cloud a devenit instantaneu unul dintre cei mai îndrăgiți actori în serialul HBO "Euphoria", interpretând personajul dealerului de droguri Fezco, cu toate că nu avea nicio experiență anterioară în actorie înainte de a se alătura distribuției.

Descoperit pe străzile orașului New York de un agent de distribuție, aspectul său autentic era perfect pentru show.

Avea o abilitate naturală în fața camerei, un mod calm și controlat în acțiunile sale care te atrăgea imediat ca privitor.

Angus Cloud a murit pe 31 iulie la domiciliul familiei sale din Oakland, California. Moartea sa a survenit în timp ce lupta cu pierderea tatălui său, care fusese înmormântat în Irlanda cu o săptămână înainte.

Michael Gambon

Iubitul actor din Harry Potter, Michael Gambon, a murit pe 28 septembrie după o luptă cu pneumonie la vârsta de 82 de ani.

Cu decenii înainte de a prelua rolul directorului școlii Hogwarts, Albus Dumbledore, în seria de filme fantastice, de la regretatul Richard Harris, actorul irlandez-englez și-a început cariera ca interpret de teatru sub îndrumarea lui Laurence Olivier, câștigând mai multe premii Olivier pentru munca sa pe scenă.

Aparițiile sale ulterioare în televiziune și film au adus patru premii BAFTA, două premii SAG și două nominalizări la Emmy.

Raquel Welch

Născută Jo-Raquel Tejada pe 5 septembrie 1940, Raquel Welch și-a început cariera la Hollywood la începutul anilor 1960, apărând în mai multe filme cu Elvis Presley înainte de a juca în "One Million Years B.C." în 1966.

Acest film fantasy de categorie B a făcut-o pe Welch un simbol sexual celebru nu atât datorită conținutului filmului, cât datorită afișului său iconic, care o prezintă pe Welch într-un costum de bikini din blană într-un peisaj preistoric și cu titlul filmului în litere roșii mari.

Tom Sizemore

În anii 1990, Tom Sizemore a colaborat cu mari regizori la filme de succes precum "True Romance" regizat de Tony Scott, "Natural Born Killers" regizat de Oliver Stone, "Heat" regizat de Michael Mann și "Saving Private Ryan" regizat de Steven Spielberg. Această expunere i-a adus actorului primul său rol principal în "The Relic," un film de groază-thriller din 1997, și alte roluri în "Bringing Out the Dead," "Black Hawk Down" și alte lansări remarcabile.

Printre actorii care au murit în 2023 se numără Paul Reubens, Matthew Perry, Suzzanne Somers, Cindy Williams, Alan Arkin, Lisa Marie Presley, Tina Turner, Michael Gambon, Jerry Springer, Bob Barker, Angus Cloud sau William John Miller II.

Cântăreți care au murit în 2023

Lumea muzicii a rămas mai săracă după ce acești cântăreți au murit anul acesta:

Shane MacGowan - Starul The Pogues a murit la vârsta de 65 de ani. Născut în Kent în ziua de Crăciun din 1957, Shane MacGowan va fi întotdeauna asociat cu perioada festivă datorită hitului din 1987 al The Pogues, "Fairytale Of New York", în colaborare cu regretata Kirsty MacColl.

Scott Kempner - co-fondator al trupelor The Dictators și The Del-Lords, a murit din cauza complicațiilor asociate demenței precoce la un cămin de îngrijire din Connecticut. Avea 69 de ani.

Geordie Walker - Chitaristul Killing Joke Kevin "Geordie" Walker a murit la vârsta de 64 de ani.

Jeff Beck

Chitarist și membru al Rock & Roll Hall of Fame de două ori, atât ca artist solo, cât și ca membru al formației Yardbirds. A fost unul dintre cei mai influenți chitariști din toate timpurile.

Gangsta Boo de la Three 6 Mafia

A început cariera la vârsta de 14 ani și a devenit o colaboratoare populară. A lucrat cu numeroși artiști, inclusiv Eminem și OutKast.

Lisa Marie Presley

Cântăreață și compozitoare, singurul copil al lui Elvis și Priscilla Presley. Albumul său de debut, "To Whom It May Concern," a fost lansat în 2003.

Robbie Bachman și Tim Bachman

Membru fondator/baterist și membru fondator/chitarist și vocalist pentru Bachman-Turner Overdrive, ambii au trecut la cele veșnice în acest an. Hiturile BTO includ "Let It Ride," "Takin' Care Of Business" și "You Ain't Seen Nothing Yet."

David Crosby

Cântăreț și compozitor cunoscut pentru munca sa cu Byrds și Crosby, Stills & Nash (& Young). Membru al Rock and Roll Hall of Fame de două ori. A lansat și mai multe albume solo în anii care au precedat trecerea sa în neființă.

Jeremiah Green, toboșar pentru Modest Mouse

Green a fost toboșar pentru Modest Mouse și un membru fondator al trupei. A părăsit formația în 2003, dar s-a întors scurt timp după aceea.

Anita Pointer

Membru fondator al Pointer Sisters. A fost, de asemenea, solista principală la multe dintre hiturile lor, inclusiv "Yes We Can Can", "Fire", "Slow Hand" și "I'm So Excited."

Alte persoane publice care și-au pierdut viața anul acesta

Sandra Day O'Connor

În 1981, Sandra Day O'Connor (26 martie 1930 - 1 decembrie 2023), un judecător conservator și funcționar ales din Arizona, a fost numită de președintele Ronald Reagan în Curtea Supremă a Statelor Unite, devenind prima femeie justițiară în istoria celor 191 de ani ale instanței înalte.

O conservatoare moderată, O'Connor nu a pierdut timpul în a-și clădi reputația ca o muncitoare harnică cu o influență politică considerabilă în rândul celor nouă membri ai instanței.

O'Connor avea un spirit tenace și independent care i-a fost caracteristic încă din copilărie. Crescând în sălbăticia din Arizona, pe o fermă fondată de bunicul său pionier, a învățat de mică să meargă călare pe cai, să adune vitele și să conducă camioane și tractoare.

Voturile sale cele mai influente au avut loc în 1989, când a refuzat să se alăture altor patru judecători gata să inverseze decizia istorică din 1973 în cazul Roe v. Wade, care spunea că femeile au dreptul constituțional la avort; și în 1992, în cazul Planned Parenthood v. Casey, când a condus o majoritate de cinci judecători care au reafirmat principala decizie a cazului Roe.

Rosalynn Carter

Fosta primă doamnă Rosalynn Carter (18 august 1927 - 19 noiembrie 2023) a fost cel mai apropiat sfătuitor al lui Jimmy Carter în timpul președinției sale. Ambii au spus că ea a fost figura politică mai importantă dintre ei doi. Spre deosebire de multe alte prime doamne anterioare, Rosalynn a participat la ședințele Cabinetului și a vorbit despre probleme controversate.

Președintele chiar a trimis-o într-o călătorie în America Latină pentru a-i spune dictatorilor că este hotărât să refuze ajutorul militar și alte forme de sprijin violatorilor drepturilor omului.

Rosalynn se mândrea că este o primă doamnă activistă, ale cărei sprijin pentru proiecte era adesea solicitat de asistenții Casei Albe înainte să-l discute cu președintele.

A acționat pentru a aborda sănătatea mintală și problemele vârstnicilor ca accent principal al politicii sale, și a criticat reporterii care neglijau să acopere aceste probleme.

A devenit prima primă doamnă de la Eleanor Roosevelt care a adresat unui comitet al Congresului când, în calitate de președintă onorifică a Comisiei Prezidențiale pentru Sănătatea Mintală, a depus mărturie în fața unui subcomitet al Senatului.

David Del Tredici

Compozitorul câștigător al Premiului Pulitzer David Del Tredici (16 martie 1937 - 18 noiembrie 2023) a fost un adept al unui curent de sală de concerte numit Neo-Romanticism - lucrări orchestră și vocale detaliat elaborate, care în cazul lui Del Tredici au servit ca interpretări melodice ale scrierilor lui Lewis Carroll, în special a cărților sale "Alice".

Instruit ca pianist, Del Tredici s-a orientat spre compoziție după ce a experimentat critici severe din partea unui instructor, urmate de studii de compoziție la Berkeley și Princeton.

Roger Kastel

Artistul Roger Kastel (11 iunie 1931 - 8 noiembrie 2023) a creat peste 1.000 de ilustrații utilizate în reviste, benzi desenate, coperte de cărți și afișe de filme, niciuna mai recunoscută decât lucrarea sa pentru bestsellerul lui Peter Benchley, "Jaws".

Rudolph Isley

Cântărețul și compozitorul Rudolph Isley (1 aprilie 1939 - 11 octombrie 2023) a fost un membru fondator al grupului R&B The Isley Brothers, care a înregistrat hituri precum "Shout", "Twist & Shout", "That Lady" și "It's Your Thing".

Crescut în Cincinnati, Rudolph a început să cânte în biserică alături de frații săi Ronald și O'Kelly, și era încă în adolescență când au avut succes la sfârșitul anilor 1950 cu "Shout" (un rave gospel secularizat ulterior imortalizat în filmul "Animal House"). The Isleys au avut din nou succes la începutul anilor 1960 cu "Twist & Shout", pe care Beatles au reinterpretat pe albumul lor de debut.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 31-12-2023 13:46