Trupa Riverside cântă la SoundArt Festival 2019, în martie 2019, la București

Riverside

SoundArt Festival, evenimentul dedicat stilurilor progressive și stoner rock/metal, revine cu ediția numărul trei în perioada 8, 9 și 10 martie 2019.

Evenimentul se va desfășura în Quantic Club din București.

Organizatorii dezvăluie cu această ocazie primele patru trupe care și-au confirmat prezența la nouă ediție a festivalului: Riverside, Sunnata, Perihelion și Weedpecker.

Mai multe trupe vor fi anunțate în curând.

Abonamentele și biletele pot fi achiziționate de pe iabilet.ro. Primele 100 de abonamente au fost puse la vânzare la un preț promoțional de 120 de lei.

Riverside - progressive rock/metal, Polonia

Trupa Riverside a fost înființată în 2001, în Varșovia, și are 7 materiale discografice la activ, majoritatea fiind lansate sub egida prestigioasei case de discuri Inside Out Records.

Cel mai recent album al trupei, "Wasteland" a fost lansat în dată de 28 septembrie, 2018. Asemănată deseori cu Pink Floyd sau Dream Theater, Riverside este una din cele mai bine cotate trupe de progressive rock din Europa.

Odată cu lansarea primului material discografic, "Out of Myself" (2003), succesul pe care l-a avut în Polonia a adus formației Riverside un contract cu casă de discuri americană Laser’s Edge, dar și o colaborare cu pictorul Travis Smith (Dewin Townsend, Anathema).

Începând cu cel de-al doilea album de studio al trupei, "Voices în My Head", material lansat inițial în Polonia (Mystic Production) apoi relansat internațional sub egida InsideOut, Riverside și-a început carieră în adevăratul sens al cuvântului, concertând în întreagă lume și înregistrând vânzări masive, iar "Rapid Eye Movement" (2007), al treilea album de studio, a adus trupei o colaborare cu Dream Theater pentru segmentul european de turneu al legendarei trupe.

În 2016, chitaristul Piotr Grudziski a decedat în urmă unui stop cardiac, iar compilația "Eye of the Soundscape", devine ultimul material înregistrat în formulă clasică Riverside.

Cel mai recent album de studio al trupei, "Wasteland", surprinde publicul cu un nou val de emoții puternice și acorduri magice de chitară.

Sunnata - stoner/sludge metal, Polonia

Descrisă de presă de profil că fiind ritual heavy music, direcția muzicală a polonezilor de la Sunnata îmbină elemente de stoner/ sludge cu progressive și grunge. Trupa s-a format în 2013 și de atunci au lansat trei albume.

Cel mai recent material de studio a fost lansat în 2018 și se intitulează "Outlands". Cunoscuți drept o trupa foarte expresivă în mediu live, Sunnata a cântat la Tallinn Music Week, Desertfest Berlin, Dome of Rock și au împărțit scenă cu Mastodon, Uncle Acid and the Deadbeats, The Sword și Kylesa.

În 2019, Sunnata vor zgudui din temelii pereții din Quantic Club când vor participa la SoundArt Festival 2019.

Weedpecker - stoner/psychedelic metal - Polonia

Maeștri ai stonerului psihedelic îmbinat cu influențe grunge, Weedpecker și-au început călătoria în 2013 când frații Dobry au decis să experimenteze cu un sunet bazat pe riffuri grele.

Dacă primul material Weedpecker se înscria în zona clasică a stonerului, noul album din 2018 ne prezintă o trupa mult mai interesată de zona psihedelică și progresivă printr-o abordare de jam în care fiecare piesă este imprevizibilă.

Perihelion - avantgarde/post-black metal - Ungaria

Perihelion a luat naștere în anul 2014 și a devenit în scurt timp unul dintre cele mai originale proiecte post-metal din Ungaria.

Având rădăcinile deja formate în grupul Neokhrome (2001-2014), formația Perihelion a lansat sub semnătură să două EP-uri și trei albume full-lenght: "Nap fele nez" (2016, EP), "Perihelion" (2014), "Zeng" (2015), "Hold" (EP 2016) și "Orveny" (2017) livrănd cu fiecare în parte aceeași atmosfera haotică, magică și grandioasă care o caracterizează.

Informații abonamente și bilete:

Presale abonamente (limitat la 100 de bucăți) - 120 de lei.

După vânzarea celor 100 de abonamente la preț promoțional, acestea vor putea fi achiziționate la prețul de 150 de lei.

Bilete SoundArt Festival 2019 ziua I - 35 de lei - trupe confirmate: Perihelion

Bilete SoundArt Festival 2019 ziua ÎI - 55 de lei - trupe confirmate: Sunnata, Weedpecker

Bilete SoundArt Festival 2019 ziua III - 70 de lei - trupe confirmate: Riverside

Primele trei zile ale festivalului vor fi completate de concerte susținute de numeroase și importante trupe aparțînând sferelor rock ”stoner” și ”progressive” ale Europei.

Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook a evenimentului.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în rețeaua fizică iabilet.ro/rețea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (în intervalul orar: 18:00-22:00), Berăria H, Metrou Unirii 1 lângă casă de bilete Metrorex, Magazinul Muzică, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agențiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librăriei Libmag (Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 6, Sector 3), Casă de balet și pe terminalele Selfpay din toată țară.

