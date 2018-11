Legendara trupă The Cure concertează pentru prima dată în România

AFP

Luna iulie 2019 devine o perioada foarte fierbinte pentru iubitorii concertelor în aer liber! După BON JOVI, un alt nume mare ajunge la București.

Este vorba despre trupa ”cult” THE CURE, care va concerta pe 22 iulie 2019 în Piața Constituției!

Alături de formația britanică vor concerta și cei trei irlandezi ai trupei post-rock GOD IS AN ASTRONAUT!

În peste 40 de ani de activitate muzicală, THE CURE a avut în componență mai mult de 13 membri, la evenimentul din București, de anul viitor regăsindu-se: SIMON GALLUP - bas, JASON COOPER - baterie, ROGER O'DONNELL - clapă și REEVES GABRELS - chitară și, în mod evident, inconfundabilă și constanța prezența a lui ROBERT SMITH - voce și chitară.

Primul concert din carieră muzicală THE CURE a strâns 1500 de spectatori și a avut loc în 1978. Urmăriți obsesiv de cifra 13, formația are la activ 13 albume de studio, cu vânzări de peste 27 de milioane de copii, mai mult de 40 de single-uri, câteva materiale live, valoroase coloane sonore și o multitudine de alte activități culturale conexe, ce fac din THE CURE o adevărată comoară muzicală și o formație care a infleuntat semnificativ numeroase grupuri celebre.

Biletele sunt disponibile în rețeaua Eventim și pe eventim.ro, începând de marți, 6 noiembrie, ora 9.00, la următoarele categorii de prețuri:

• Diamond Circle preț 390.00 lei

• Golden Circle preț 280.00 lei

• GA/Standing preț 220 lei

• GA Early Bird preț 170 lei

• Tribune seats preț 420 lei

Deținătorii unui bilet la concertul Bon Jovi care vor dori să-și cumpere un bilet la concertul The Cure vor beneficia de un discount:

• Diamond Circle preț 390.00 lei discount pt clienții Bon Jovi 90 lei preț final 300 lei

• Golden Circle preț 280.00 lei discount pentru clienții Bon Jovi 70 lei preț final 210 lei

• GA/Standing preț 220 lei discount pentru clienții Bon Jovi 50 lei preț final 170 lei

Cum se procedează:

• Din codul de bare al unui bilet BON JOVI se vor utiliza primele 10 caractere în procesul de achizite, pentru a putea beneficia de prețurile speciale la THE CURE;

• Un cod poate fi folosit o singură dată, pentru achiziția a maxim 8 bilete.

• Pentru întrebări și neclarități organizatorii au pus la dispoziție adresa contact@eventim.ro

DESPRE THE CURE

THE CURE, trupa britanică de rock, ce s-a format în Crawley, Sussex, în anul 1976, că Easy Cure, este considerată, pentru scenă muzicală a anilor '80, pionieră în zona rockului alternativ englezesc.

Formație cu un trecut muzical extrem de interesant, a suferit mai multe schimbări de componentă, vocalistul, chitaristul și principalul compozitor, Robert Smith fiind singurul membru constant al formației britanice.

Încă de la înființare, THE CURE a abordat sonorități cu totul diferite. Primul material, ‘Three Imaginary Boys’ (1979) și câteva single-uri ce au precedat acest album i-au plasat pe THE CURE ca ”icon” pentru zona post-punk-ului și mișcării New Wave, ce s-a conturat în urmă revoluției punk din Regatul Unit. În timpul anilor '80, muzică THE CURE atinge zone din ce în ce mai întunecate, devenind ajutor de seama pentru ceea ce avea să fie genul gothic rock.

După lansarea albumului “Pornography” (1982), viitorul trupei devine nesigur și Robert Smith este dornic de a schimbă imaginea dark, pe care o dobandise trupa să. Odată cu lansarea single-ului “Let's Go To Bed”, din 1982, Smith a început să injecteze treptat și sigur un touch pop n muzică formației, trupetii căpătând și un aspect scenic diferit.

Popularitatea trupei era în creștere, cu precădere în Statele Unite, unde cântecele "Just Like Heaven", "Lovesong" și "Friday I'm in Love" și-au găsit loc în topul Billboard Hot 100.

La începutul anilor 1990, The Cure era una dintre cele mai populare trupe de rock alternativ din lume. În 1990, au câștigat, cu piesă “Lullaby”, secțiunea Best Video la premiile Brit Awards, iar în 1991, au primit, tot la Brit Awards, premiul Best British Band. După un an, la MTV Video Music Awards au câștigat Viewer's Choice (Europe) cu secvență “Friday I’m In Love”.

Din 2018, membrii trupei au început să lucreze la un al paisprezecelea album de studio.

DISCOGRAFIE:

• Three Imaginary Boys (1979)

• Seventeen Seconds (1980)

• Faith (1981)

• Pornography (1982)

• The Top (1984)

• The Head on the Door (1985)

• Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987)

• Disintegration (1989)

• Wish (1992)

• Wild Mood Swings (1996)

• Bloodflowers (2000)

• The Cure (2004)

• 4:13 Dream (2008)

DESPRE GOD IS AN ASTRONAUT

GOD IS AN ASTRONAUT este, probabil, cea mai importantă formație din zona post-rock-ului actual. Încă de la înființare, în 2002, trio-ul irlandez a devenit rapid un adevărat reper în spectrul trupelor din zona instrumentală, cu elemente din zona muzicii electronice, krautrock și space rock și, cel mai important, reminiscențe din universul muzical Tangerine Dream.

S-au activat în 2002, la inițiativa lui Torsten Kinsella (voce, chitară, clape), a fratelui sau geamăn Niels Kinsella (bass, chitară, visuals) și a lui Lloyd Hanney (tobe, synth) și în același an a văzut lumina zilei primul material de studio ”The End of the Beginning”, lansat la propria casă de producție.

Două dintre clipurile trupei – “The End of the Beginning” și “From Dust to the Beyond“ au fost difuzate la MTV UK și la posturile MTV, de pe întreg continental european.

De atunci a început succesul pentru GOD IS AN ASTRONAUT, urmând alte încă 8 albume de success. Ultimul a fost lansat acum câteva luni și se numește “Epitaph”, fiind caracterizat că o nouă etapă în carieră muzicală a acestora, păstrând elementele de baza ce i-au definit încă de la debutul lor muzical.

DISCOGRAFIE:

• The End of the Beginning (2002)

• All Is Violent, All Is Bright (2005)

• A Moment of Stillness (EP) (2006)

• Far from Refuge (2007)

• God Is an Astronaut (2008)

• Age of the Fifth Sun (2010)

• Origins (2013)

• Helios | Erebus (2015)

• Epitaph (2018)

