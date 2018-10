Trupa U2 foloseşte în concerte un montaj cu imagini de la protestele violente din București VIDEO

Celebra trupă irlandeză U2 foloseşte în concertele din cadrul etapei europene a turneului său internaţional un montaj de imagini de la diferite proteste, printre care şi unele recente, de la Bucureşti.

Montajul însoţeşte hitul "Pride (In The Name Of Love)".

Astfel, într-o înregistrare video a acestei melodii interpretate la un concert susţinut la Amsterdam, la 7 octombrie, pe arena Ziggo Dome, pe ecranul gigantic din spatele scenei se poate vedea steagul României şi mulţimea de protestatari care au ieşit pe străzile Bucureştiului.

Succesiunea de imagini mai cuprinde scene de violenţă de la alte proteste în care forţele de ordine intervin împotriva manifestanţilor, imagini de la marşuri pentru susţinerea refugiaţilor, de la proteste împotriva Brexitului şi de la demonstraţii din Polonia, precum şi de la marşuri împotriva neo-fascismului din Ucraina, din Grecia şi din Italia. Începând cu secunda 49 a clipului apare o imagine de la un protest #Rezist din Bucureşti. Mesajul transmis de formaţia irlandeză prin muzică şi acest montaj de imagini este unul de toleranţă faţă de refugiaţi, integrare şi unitate europeană.

Montajul se încheie cu imagini sugestive ale refugiaţilor aflaţi în căutarea unei noi vieţi şi a speranţei în ţările UE.

Actualul turneu internaţional al formaţiei U2, denumit "eXPERIENCE + iNNOCENCE" a început în SUA la 2 mai şi a trecut oceanul în Europa la 31 august cu un concert organizat la Berlin.

Aproape toate biletele pentru concertele rămase din cadrul acestui turneu sunt "sold out", conform site-ului oficial al trupei. Următoarele patru concerte din cadrul turneului vor avea loc la Milano (11, 12, 15, 16 octombrie), apoi trupa irlandeză va trece în Marea Britanie, iar turneul se va încheia tot la Berlin, unde a şi început etapa europeană, la 13 noiembrie.

