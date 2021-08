Beth Hart, la festivalul de blues de la Brezoi: ”Românii sunt așa de calzi și pupăcioși”

Facebook/Summercamp Brezoi

Un festival de muzică poate salva un oraș. Stă dovadă Brezoi, din județul Vâlcea, care nu de mult trăia doar din exploatarea lemnului.

Acum aici are loc un festival de blues, la care cap de afiș este cântăreața americană Beth Hart, îndrăgostită de aceste locuri, după ce a mai concertat aici.

Iubitorii de muzică vin s-o vadă şi descoperă un loc de o frumusețe rară, cu gazde primitoare. Așa că se transformă în turiști care promovează mai departe Brezoiul.

Solista americană de blues Beth Hart este atracția festivalului din Brezoi. Dornică să susțină concerte LIVE, a acceptat să urce pe scenă în 5 dintre seri. Publicul va fi astfel împărțit în serii mai mici, din cauza restricțiilor sanitare.

Beth Hart: "Românii sunt așa de calzi și pupăcioși, asta mi-a lipsit incredibil de mult în pandemie."

Citește și Super-grupul de rock progresiv Transatlantic concertează la ARTmania Festival 2022

Spectatori: "Absolut senzațională! Așa, un amalgam de emoție, efectiv ne tremură picioarele! Tremuram! Așa o energie frumoasă."

Spectatori: "Un final în forță, ne-am scos cămășile, a fost perfect! Muzica încă trăiește, asta pot să zic."

Spectator: "A fost de necrezut! Puteai simți toată energia acumulată în ultimul an și jumătate."

Și totul are loc într-un orășel care a fost până acum legat de exploatarea și prelucrarea lemnului. Festivalul de muzică e doar un pretext pentru a aduce turiști în zona, pe superba Vale a Lotrului, în Parcul Național Cozia, la cascadele și lacurile din jur.

Tânăr: "Nici nu știam unde este Brezoi. Acum am aflat, am făcut și o drumeție, am descoperit și acest rău, este foarte liniște și frumos amenajat."

Cu 10 milioane de euro din fonduri europene, autoritățile locale au reparat străzile, au construit un camping, au amenajat un parc central și o pistă de biciclete.

Robert Shell, primarul orașului Brezoi: "Un oraș care în anul 2000 era în moarte clinică, să spunem. Un oraș în care nu mai exista absolut nici o activitate, din care foarte mulți plecau în străinătate la muncă, iată că reușim, greu într-adevăr cu pași mărunți, reușim să creem o destinație pentru vară".

În zonă se găsesc 100 de pensiuni cu peste 600 de locuri de cazare, dar atracția principala e campingul de pe malul Lotrului, unde se poate face și plajă.