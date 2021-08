Don Everly, fost membru al legendarei formaţii The Everly Brothers, a murit la 84 de ani

Profimedia

Muzicianul american Don Everly a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani, la şapte ani după decesul fratelui său, Phil, alături de care a fondat celebra formaţie rock'n'roll The Everly Brothers, relatează contactmusic.com duminică.

Muzicianul The Everly Brothers - care a lansat 21 de albume de studio împreună cu fratele său, Phil - a murit sâmbătă în locuinţa sa din Nashville.

"Cu imensă tristeţe şi regret anunţăm trecerea în nefiinţă a lui Isaac Donald Everly, astăzi. În urma sa rămân soţia Adela, mama Margaret, copiii Venetia, Stacy, Erin şi Edan, nepoţii Arabella, Easan, Stirling, Eres, Lily şi Esper", se menţionează într-un mesaj publicat pe pagina de Instagram a trupei Everly Brothers, potrivit Agerpres.

Un reprezentant al familiei a declarat pentru Los Angeles Times că "Don s-a ghidat în viaţă după cum i-a dictat inima" şi şi-a "exprimat recunoştinţa pentru faptul că a avut capacitatea de a-şi trăi visul... alături de sufletul său pereche, soţia sa, Adela, şi pentru că şi-a făcut cunoscută muzica".

Don şi fratele său, Phil, au lansat albumul lor de debut în 1957, urmat semnarea unui contract cu Warner Bros. Records, în 1960.

The Everly Brothers s-a remarcat în special cu hiturile "Wake Up Little Susie", "Bye Bye Love", "All I Have to Do Is Dream" şi "Problems".

Formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1986, alături de Buddy Holly, Elvis Presley şi Chuck Berry.

Don a fost inclus în Musicians Hall of Fame and Museum (MHOF) din Nashville în 2019, fiind recompensat cu premiul "Iconic Riff" pentru interpretarea sa la chitară ritmică în secvenţa introductivă a melodiei de succes "Wake Up Little Susie" din 1957.

Phil Everly a încetat din viaţă în 2014 în urma unei afecţiuni pulmonare, la vârsta de 74 de ani.