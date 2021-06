Trupa bucureșteană FRIG lansează un ”DVD digital” în librariile Cărturești, cu un cod QR

În data de 11 iunie, ora 14:00, în librăria Cărturești Modul, trupa bucureșteană de avantgarde-progressive-space metal FRIG va lansa primul DVD din cariera sa.

DVD-ul este în format digital, de tip ”felicitare”, care poate fi accesat pe bază de cod QR, au anunțat membrii trupei într-un comunicat.

Mai multe detalii pot fi găsite și pe Facebook.

DVD-ul digital include toate piesele de pe noul lor EP, intitulat “GenOm”. Compozițiile proprii au fost înregistrate live în cadrul unui concert online susținut de trupa la începutul acestui an, în vederea promovării EP-ului, sub titulatura de “A Complete Microcosmic Journey Into GenOm Sequences”.

EP-ul poate fi ascultat integral pe Spotify.

De asemenea, pentru toți cei care vor fi prezenți la acest eveniment, trupa a pregătit și o mică surpriză, ”o vizionare futuristică în premieră”.

Formația a fost înființată în anul 2015 și încă de la început s-a făcut remarcată în underground-ul autohton, datorită stilului avantgardist, apreciat în special de publicul pasionat de astronomie (macrocosmos) ori genetică (microcosmos).

În afară EP-ului “GenOm”, lansat în anul 2020, trupa mai are la activ și un album de debut, intitulat “Vid Nocturn” (2018), care de asemenea, poate fi ascultat integral pe Spotify.

De precizat faptul că DVD-ul va putea fi cumpărat atât online, dar și fizic, de la Cărturești Modul (Str. Academiei nr. 18-20, lângă Facultatea de Arhitectură Ion Mincu), în cadrul evenimentului, care va fi de tipul ”meet and greet”. Prețul de achiziție al DVD-ului digital este de doar 27 Lei.