Românii de la Olympus Mons și-au lansat albumul de debut, ”Healer”, cu Aaron de la My Dying Bride

Când am ascultat prima dată Olympus Mons am fost surprins plăcut de sound-ul anilor 90 - 2000 și am comparat stilul piesei ”Darkness takes over” cu cel al unor trupe consacrate din zona gothic-metal & doom, precum Paradise Lost sau Anathema.

Acum, după ce am ascultat de mai multe ori albumul de debut, ”Healer”, pot să spun că piesele se apropie mult de zona My Dying Bride (cu câteva mici excepții), ceea ce are și o explicație logică, oarecum.

Și nu este un lucru obișnuit în România, ca o trupă din underground să își lanseze primul său album în colaborare cu o voce extrem de apreciată în lumea metal-ului internațional.

”Healer” are 9 piese, iar 5 dintre ele sunt realizate în colaborare cu Aaron Stainthorpe, vocalul trupei My Dying Bride, un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare, nici măcar în România, unde doom-metal-ul nu este un gen popular.

Iar un alt element care a cântărit greu în sound-ul final al albumului ”Healer” este faptul că acest material discografic a fost mixat, masterizat și produs de către Mark Mynett, care s-a ocupat de două produse recente ale trupei My Dying Bride (albumul ”The ghost of Orion” și E.P.-ul ”Macabre Cabaret”).

Citește și Trupa Olympus Mons a câștigat Marele Premiu al concursului Posada Rock 2020

Per total, ”Healer” este un album bun, în condițiile în care vorbim despre o trupă aflată la debut (mai ales în România) și o surpriză plăcută pentru amatorii de gothic-metal și doom-metal, două genuri muzicale care au avut succes în anii 1990 - 2000.

Și, deși pare că sunt muzicieni cu experiență, Olympus Mons s-a lansat relativ de curând (2018), și trebuie subliniat faptul că doar doi dintre membrii trupei au mai activat în alte trupe înainte de a forma OM (Alex, basistul, și Cristi, tobe). În schimb, ceilalți membri ai trupei - Cristi (chitara), Antonia (clape) și Victor (voce) - nu au mai cântat niciodată într-o trupă. Remarcabil, nu?

”Healer” sună exact cum așa trebuie să sune un album de doom/gothic metal: sunet apăsător, riff-uri grele, tobe care te fac să dai involuntar din cap și o voce coborâtă parcă din negura timpului. Iar piesa ”Crimson dreams” a fost înregistrată în două variante.

Pe una dintre acestea a colaborat Stacey Gaunt (de la Plague of Angels), o voce care te duce cu gândul la perioada de început a trupei Theatre of Tragedy (cu Liv Kristine), și care induce foarte bine partea de melancolie, atât de necesară pe un album gothic-doom.

Mai jos este varianta înregistrată fără Aaron și Stacey.

Am stat puțin de vorbă cu membrii trupei Olympus Mons despre debutul lor discografic.

Cristian Matei ”Mumu”: Salutare și felicitări pentru acest album de debut. Să fii la început de drum în muzică și să lansezi un astfel de material în România nu este un lucru obișnuit. Așa că vreau să vă întreb, pentru început, ce a fost cel mai greu în acești 3 ani - de când s-a înființat Olympus Mons și până ați lansat ”Healer” (în format digital, deocamdată, pe Bandcamp). De ce a durat 3 ani să finalizați albumul, în condițiile în care, după cum spuneți chiar voi în comunicatele de presă, după doar câteva luni de la înființare, ”aveați deja finisate 7 piese”.

Alex Toderasc (chitară bass): ”Salut Mumu! Păi, din acești aproape 3 ani de existența, unul cel puțin poate fi scos din discuție, din cauza pandemiei. Cu toate astea, în timpul pandemiei evident că am încercat să fim activi, așa că am compus cum am reușit. Respectiv în întâlniri online. În urma acestor întâlniri s-a creionat ideea de bază pentru piesa ”Dark Mantra”. O piesă destul de neobișnuită, destul de lungă chiar și pentru genul muzical abordat de noi și pe alocuri complicată. Însă ne-a plăcut atât de mult încât am dorit neaparat să o includem pe album, pentru că întregește "povestea" acestuia. Am reușit să terminăm de compus ”Dark Mantra” la scurt timp după ce am câștigat Posada 2020. Așadar, având și beneficiul unui premiu în bani, abia după aceea am decis să intrăm în studio.

Pe partea cealaltă, nu am dorit să ne grăbim. Am dorit să fim siguri că ceea ce vom livra este pus la punct cât se poate de bine, în măsura în care ne pricepem, compozițional. Așa că am profitat de perioada restricțiilor și ne-am documentat, dacă se poate spune așa, cu privire la sound-ul pe care dorim să îl avem pe primul nostru album. Odată ce am găsit soluția, am pornit la drum.

Dar nu pot spune că ceva a fost foarte greu. Sigur, au fost de depășit momentele din plină pandemie când ne lipseau atât de mult repetițiile, și ideea vreunui LIVE în viitorul apropiat nu avea nicio bază. Însă având reușita de la Posada 2020, am avut destul de mult "gaz" să trecem cu brio peste acele momente”.

Cristian Matei ”Mumu”: Și ajungem acum și la detaliile tehnice legate de Healer. Unde l-ați înregistrat, unde a fost mixat ...și așa mai departe. Pentru că sună foarte bine, din punct de vedere tehnic.

Alex Toderasc (chitară bass): ”Aici, povestea e destul de interesantă. Odată ce ne-am dat seama că avem cum să scoatem un album, că avem compozițiile necesare și știm cam ce sound ne dorim (aici mă refer la ce ne doream să obținem ca sunet de tobe, de chitară bas, de pian, ce voce, ce vrem să obținem de la chitări în sine), am auzit ce lansaseră My Dying Bride la acea vreme, respectiv "Macabre Cabaret". Efectiv am fost stupefiați de calitatea sunetului și de felul în care muzica este scoasă în evidență de acesta. Pe lângă incontestabila măreție a compoziției, felul în care mix-ul și master-ul au fost făcute ne-a dat pe spate. Așa că pur și simplu am intrat în legătură cu omul s-a ocupat de asta: Mark Mynett de la Mynetaur Productions din Marea Britanie.

Cristi Lincu (chitară) l-a contactat, ne-a prezentat și la scurt timp după aceea au fost puse bazele colaborării noastre. Evident am fost stupefiați, dar și oarecum îngrijorați că pornim la drum într-o astfel de colaborare. Așadar, am decis să imprimăm în România ca mai apoi mix-ul și master-ul întregului album să fie făcute de către Mark.

Am intrat în studio la Pyramid Studio (București), cu Mihai Niculescu "la butoane" și în iarna anului trecut ne-am apucat de treabă sub iscusita îndrumare a lui Mark. Practic, a fost un back and forth de track-uri trimise de la noi către el, după care primeam feedback cu privire la ce trebuie corectat, ajustat, ce frecvențe dorește să aibă de la fiecare instrument și o tonă de alte provocări pe care le-am biruit datorită profesionalismului de care atât Mihai Niculescu cât și Mark Mynett au dat dovadă.

Toată această experiență a durat în jur de 5 luni. Asta datorită faptului că toată lumea a urmărit obținerea unui produs de calitate. În aceste 5 luni s-a concretizat totodată ideea art-work-ului (realizat în totalitate de către Theodora Ghenea) și albumul a început să prindă contur.”

Cristian Matei ”Mumu”: Cine a suportat toate costurile legate de acest album? Pentru că nu cred că a fost chiar ieftin..

Eugenia Pupeza (pian): ”Nu, nu a fost ieftin. Noi, membrii trupei, ne-am ocupat exclusiv de costurile întregului album. Am folosit în acest sens premiul în bani câștigat la Posada 2020 la care am adăugat finanțele necesare pentru a acoperi toate costurile de producție.

Însă putem spune că suntem norocoși că ne-am permis să facem acest lucru. Nu a fost neapărat un struggle, însă fiind prima noastră experiență de acest gen am avut mult de învățat cu privire la gestionarea banilor trupei.

Overall, am decis să investim oricât ar fi nevoie pentru a obține produsul final, lucru care ulterior s-a dovedit a fi cea mai bună decizie”.

Cristian Matei ”Mumu”: Iar cea mai plăcută surpriză a albumului este colaborarea cu Aaron de la My Dying Bride, și NU la o piesă, cum se mai obișnuiește, ci la 5! Cum ați ajuns să lucrați cu el și la atât de multe piese? Practic... jumătate din album.

Cristi Lincu (chitară): ”Colaborarea cu Mark Mynett, care este și producătorul trupei My Dying Bride, a fost foarte fructuoasă încă de la început. El a coordonat și această colaborare istorică cu Aaron, care ne onorează nespus de mult.

Anumite pasaje se potriveau perfect cu stilul sau vocal și, ascultând Crimson Dreams, Aaron a fost atât de impresionat, încât a acceptat să contribuie la acest album, atât cu fragmente de spoken word, cât și cu o strofă de growl.

Pe lângă acest lucru, pentru piesa Crimson Dreams, Mark ne-a propus și o colaborare cu Stacey Gaunt (vocea feminină de pe piesă) de la Plague of Angels. Ulterior am devenit destul de apropiați cu Stacey, pentru că vocea ei s-a potrivit că o mănușă pe piesă și putem spune că a fost și o potrivire de caractere acolo. Și în momentul acesta ținem strâns legătura unii cu alții în privința viitorului Olympus Mons”.

Cristian Matei ”Mumu”: Încă de la lansarea primelor piese Olympus Mons, știu că ele descriu ”experiențele personale ale membrilor trupei”. Iar cea mai vizionată/ascultată melodie/videoclip pe Youtube este - până la această oră - ”Darkness takes over”. Care este povestea sa?

Cristi Filipescu (tobe): ”Piesa "Darkness takes over", una dintre piesele mele preferate, s-a format cât se poate de natural. Practic, s-a concretizat în două repetițîi. La prima s-au conturat ideile principale iar la a doua repetiție am consolidat forma piesei și am lucrat la "părțile" de finețe.

Este o piesă care spune multe despre momentele în care ne simțim singuri, uitați sau pur și simplu slăbiți de tot ce este în jur. Dacă vrei, este poate un urlet de disperare dar totodată și de refulare căruia foarte mulți dintre noi foarte rar îi dăm glas. Astfel când am compus această piesă ne-am imaginat oarecum sunetul și strigătul primordial dinăuntrul nostru atunci când lucrurile iau o turnură greșită și ne copleșesc.

De aceea, forma simplă, dar puternică a piesei, întărește, din punctul meu de vedere, și mai mult această idee. De fiecare dată când cântăm această piesă, fie la repetiții fie pe scenă, un oarecare sentiment de eliberare pune stăpânire pe noi. Și sperăm că reușim să transmitem acest lucru și publicului.”

Cristian Matei ”Mumu”: De ce se numește ”Healer” albumul? Nu aveți nicio piesă care să se numească așa.

Victor Frunză (solist): ”Albumul reprezintă un amalgam de trăiri, sentimente, acumulate de către fiecare dintre noi. Trăiri care ne definesc ca oameni, ca suflete. Este până la urmă o introspecție în adâncul sufletului, o călătorie cu și în noi înșine, în care, descoperim multe momente minunate, dar și multe traume. De aici și numele, Healer - din foarte multe momente grele, momente în care am avut senzația că ne pierdem, s-a născut ceva foarte frumos, vindecător, care ne-a ajutat să ne regăsim, când poate că nu credeam că mai este posibil. Este un Healer atât pentru noi, cât, sperăm, și pentru cei ce îl vor asculta și se vor regăsi în el.

Nu am dorit să existe piesa "Healer" pe primul nostru album, deși sunt idei pentru a o compune. Am dorit ca primul nostru album să poarte un titlu de sine stătător, care să descrie în mare parte cele de mai sus, iar apoi ascultătorul să treacă prin stările proprii, odată ce ascultă piesele.”

Cristian Matei ”Mumu”: Va exista și o variantă în format fizic a albumului? Și poate că veți lansa ”Healer” și în concert, sper..

Eugenia Pupeza (pian): ”În viitor albumul va există și pe suport fizic. Însă deocamdată urmăm un plan bine pus la punct alături de Mark Mynett, care după acest album și-a exprimat dorința de a ne fi și producător pe viitor. Suntem sub tutela lui în momentul de față, având un produs complet din toate punctele de vedere, pregătind și un nou videoclip.

Așadar mai avem o bună perioadă de lucru până în momentul în care Olympus Mons va exista și pe suport fizic, pentru că ne dorim și lucrăm în sensul unei producții internaționale. Tocmai de aceea singura platforma unde albumul este disponibil este Bandcamp. Folosind Bandcamp, putem monetiza albumul și totodată putem fi în control deplin până când vom stabili o colaborare profesională pusă la punct și o distribuție pe măsură.

Lucrurile acestea durează și ca de obicei, nu vrem să ne grăbim. Primim destul de des oferte de colaborare de la diverși agenți de distribuție sau așa-zise case de discuri, însă de cele mai multe ori termenii și condițiile acestora nu ne încânta foarte mult, având în vedere că noi susținem financiar întregul proiect.

Pe Bandcamp, însă, avem posibilitatea de a oferi albumul spre ascultare de 3 ori gratis, iar cine dorește să îl cumpere o poate face, descărcând piesele contra unei sume modice, în orice format dorește”.

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la concerte.

Alex Toderasc (chitară bas): ”Olympus Mons salutes you! Mulțumim mult, Mumu, și sperăm să ne vedem la primul concert confirmat din acest an! Vom deschide concertul Trooper 25 de la Arenele Române, pe data de 12 iunie, lucru care ne onorează extrem de mult. Cei de la Trooper ne-au susținut mereu și pot spune că au ajutat Olympus Mons nespus de mult nu numai cu sfaturi, dar fiind și un exemplu de urmat ca longevitate și statornicie în scena rock din România. Așadar, sperând că totul va fi OK, ne vedem la Trooper 25 la Arene, unde vom cânta integral întreg albumul "Healer"”!

Trupa OLYMPUS MONS online:

-► YouTube

-► pagina de Facebook

-► grupul de discuții de pe Facebook

-► Bandcamp