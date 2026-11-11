Stacy Keach, unul dintre cei mai buni actori de teatru din America, cunoscut mai ales pentru rolul detectivului particular neîngrijit Mike Hammer din serialul de televiziune şi a cărui carieră a fost pe punctul de a se destrăma după ce a fost închis în 1984 pentru încercarea de a introduce cocaină ilegal în Marea Britanie, a murit marţi, la vârsta de 85 de ani, notează The Associated Press, preluată de News.ro.

Keach a murit la domiciliul său din Magdalenka, Polonia, „după o luptă lungă şi dificilă cu o afecţiune cardiacă gravă şi insuficienţă cardiacă”, a declarat soţia sa, Malgosia Tomassi Keach, într-un comunicat. Keach suferise anterior un atac de cord pe scenă, la Chicago, în iunie 2017.

Deşi era considerat un interpret de seamă al operei lui Shakespeare şi unul dintre favoriţii unor regizori legendari precum John Huston, Keach a rămas indisolubil asociat cu interpretarea sa a personajului dur Hammer, detectivul particular fictiv de televiziune creat de scriitorul de romane poliţiste Mickey Spillane.

Nefiind dispus să repete mereu acelaşi lucru, Keach a lăsat în urmă un mozaic eclectic de roluri, interpretând un poliţist drogat în film, pe Regele Lear pe scenă şi narând, de asemenea, emisiunea „World’s Most Amazing Videos” la televizor.

„Obiectivul meu a fost să am o selecție de roluri cât mai variată posibil”

A interpretat rolul unui colonel nebun în „The Ninth Configuration” (cunoscut şi sub numele de „Twinkle, Twinkle Killer Kane”), a condus emisiunea de televiziune „Titus”, a avut un rol în drama nominalizată la Oscar a lui Alexander Payne „Nebraska” şi a interpretat rolul unui arhiepiscop din New York într-un rol recurent în serialul poliţist al CBS „Blue Bloods”. Anul trecut, a avut o interpretare excelentă în rolul tatălui amărât al lui George Clooney în „Jay Kelly”.

„Obiectivul meu a fost să am o selecţie de roluri cât mai variată posibil. Probabil că asta mi-a afectat cariera”, a declarat el revistei New York în 2012. „Alegerile mele au avut un preţ. Dar am ajuns să-i interpretez pe Hamlet, Richard al III-lea şi Regele Lear, şi nu aş renunţa la asta pentru nimic în lume”, a afirmat el.

Actorul Lou Diamond Phillips, care l-a interpretat pe fiul lui Keach în filmul TV din 2008 „Lone Rider”, a scris într-o postare pe X că Keach era un „actor desăvârşit, plin de graţie, generos şi incredibil de amabil, chiar dacă avea prezenţa unui vulcan în fierbere. Unul dintre cei mai mari. Sunt mândru că am împărţit câteva cadre cu el”.

De la televiziune la scenă

L-a interpretat pe pictorul francez Julien Mistral în miniseria CBS „Mistral’s Daughter”, pe un prinţ rus în versiunea de miniserie a romanului lui Judith Krantz „Princess Daisy”, pe Baraba în „Iisus din Nazaret” al lui Franco Zeffirelli şi pe maiorul Jonas Steele în „The Blue and the Gray”. A câştigat un Glob de Aur interpretându-l pe Ernest Hemingway într-o miniserie de şase ore, pentru care a luat în greutate 16 kilograme.

Keach a obţinut o nominalizare la Premiul Tony pentru interpretarea lui Buffalo Bill în piesa de pe Broadway „Indians”, l-a interpretat pe Edmund alături de Lee J. Cobb în „Regele Lear” pe Broadway şi a mai avut alte roluri pe scenă acolo, în „The Kentucky Cycle” în 1993, „The Country Wife” în 1965 şi „Other Desert Cities” în 2011.

De asemenea, a condus distribuţia companiei naţionale de turneu a piesei „Frost/Nixon”, interpretând rolul preşedintelui căzut în dizgraţie, şi a plecat în turneu cu piesa „Sleuth”, avându-l pe Maxwell Caulfield ca partener de scenă. A jucat în producţia din 2006 a piesei „Regele Lear” la Teatrul Goodman din Chicago şi s-a întors în 2017 pentru „Pamplona”, un spectacol solo despre Hemingway, în cadrul căruia a leşinat pe scenă, ceea ce a dus la anularea reprezentaţiilor.

O arestare decisivă

În timp ce încă juca în „Mike Hammer al lui Mickey Spillane” (intitulat ulterior „The New Mike Hammer”), Keach a fost arestat în 1984 la Aeroportul Heathrow din Londra, după ce a încercat să introducă ilegal 1,3 uncii de cocaină ascunse într-o cutie de spumă de ras sub formă de aerosol şi în alte locuri din bagajele sale. A fost arestată şi secretara sa.

„Când mi s-a citit sentinţa — nouă luni de închisoare — m-am simţit de parcă cineva m-ar fi lovit în zona inghinală cu crampoane de plumb”, a scris el în cartea sa din 2013, „All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage”. El a adăugat: „A fost cel mai josnic moment din viaţa mea”.

A fost încătuşat şi dus la închisoare, într-o celulă de mărimea unui dulap, unde o găleată de plastic portocalie îi servea drept toaletă. Înainte de a intra, un ofiţer i-a cerut să semneze un exemplar al cărţii „The Blue and the Gray”.

Actorul, care avea atunci 44 de ani, a fost trimis la închisoarea Reading, un penitenciar cu securitate medie, deoarece autorităţile considerau că o închisoare cu securitate minimă ar fi oferit acces prea uşor reporterilor. A fost eliberat după şase luni.

În cartea sa, Keach a scris că, în timpul detenţiei, a primit scrisori pline de căldură de la Gregory Peck, Burt Reynolds, Roger Moore şi Al Pacino. I s-a încredinţat sarcina de a proiecta un film o duminică pe lună şi îşi aminteşte că, odată, l-a ales chiar el pe „The Long Riders”. A spus că experienţa a fost „foarte singuratică, foarte deprimantă, foarte tristă”. „Mi-am petrecut o mare parte din timp încercând să-mi reevaluez propria prostie”, a spus el.

După eliberarea din închisoare, a narat documentarul TV „High on the Job” şi a depus mărturie în faţa Congresului, povestind unui comitet al Camerei Reprezentanţilor cum a devenit dependent de cocaină pentru prima dată la mijlocul anilor 1970. „Nu există închisoare mai mare decât aceea de a fi dependent de o substanţă chimică pentru propria existenţă”, a mărturisit el.

Keach şi-a dus mesajele de avertizare în campusurile universitare şi în centrele de reabilitare. De asemenea, s-a căsătorit cu actriţa poloneză Malgosia Tomassi, pe care a cunoscut-o când ea a jucat în seria „Hammer”. El a spus că a păstrat cu drag fotografiile şi scrisorile ei în timpul detenţiei.

Keach, care a fost căsătorit de patru ori, îi lasă în urmă pe Malgosia şi pe copiii săi, Shannon şi Karolina.

Viaţa lui Keach după închisoare

Primul său rol după eliberare a fost în filmul CBS „Intimate Strangers”, alături de Teri Garr, care a devenit al treilea film de televiziune cu cele mai mari audienţe din sezonul 1985-1986. Următorul său film, „The Return of Mickey Spillane’s Mike Hammer”, a avut, de asemenea, succes, iar apoi seria „Mike Hammer”, care fusese pusă în aşteptare încă de la arestarea sa, a primit un loc în grila de programe CBS pentru sezonul 1986-1987.

Mulţi ani mai târziu, în serialul de televiziune „Prison Break”, difuzat între 2005 şi 2007, Keach a interpretat rolul unui director de închisoare şi a declarat că a încercat să-şi modeleze personajul după directorul închisorii pe care l-a avut în viaţa reală în Anglia, despre care a spus că avea o mare compasiune şi dorea să-i ajute pe deţinuţi să se reabiliteze.

Născut în Savannah, Georgia, Keach era fiul unor actori care s-au cunoscut la Universitatea Northwestern. Keach a studiat la Universitatea din California, Berkeley, unde a obţinut diplome în limba engleză şi artă dramatică.

În vara anului 1963, a colaborat cu Festivalul Shakespeare din Oregon şi a interpretat rolurile lui Henric al V-lea, Mercutio şi Lord Berowne. A urmat cursurile Şcolii de Artă Dramatică de la Yale şi, în vara anului 1964, a interpretat mai multe roluri la Teatrul Public din New York în piesa „Hamlet”, alături de Julie Harris. A plecat să studieze la Academia de Muzică şi Artă Dramatică din Londra ca bursier Fulbright şi s-a întors la New York pentru a interpreta diverse roluri de teatru.

Keach şi-a făcut debutul cinematografic în 1968 în „The Heart Is a Lonely Hunter” şi l-a interpretat pe sergentul Stedenko, poliţistul drogat, din filmele cu Cheech şi Chong. A lucrat de două ori cu regizorul John Huston, în „Fat City” şi „The Life and Times of Judge Roy Bean”, şi a avut roluri în „American History X”, alături de Edward Norton, şi în „The Bourne Legacy”. A interpretat rolul unui camionagiu dur în „Roadgames”, a fost electrocutat în „Children of the Corn”, iar un robot i-a scos inima în „Class of 1999”.

Cea mai mare şansă a sa a venit însă odată cu rolul lui Hammer, pe care l-a interpretat ca pe un cavaler al zilelor noastre, un apărător al celor defavorizaţi.

„Keach îl interpretează pe Hammer într-un mod elegant şi plin de farmec. Arată aproape vesel cu pălăria sa gri de fedora înclinată”, a spus Fred Rothenberg, un scenarist de televiziune pentru The Associated Press, în 1983. „Ştie să exprime dorinţa cu privirea şi să vorbească murdar cu pumnii”, a adăugat el.