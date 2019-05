Reacția emoționantă a Emiliei Clarke după terminarea Game of Thrones

Emilia Clarke, actrița care a interpretat-o pe Daenerys în Game of Thrones a publicat pe contul de Instagram un mesaj emoționant după terminarea serialului.

”Să-mi găsesc cuvintele pentru a scrie acest mesaj m-a copleșit cu cât de multe vreau să spun, dar cât de mici par cuvintele în comparație cu ce a ajuns aces serial și Dany să însemne pentru mine.

Capitolul de ”Mamă a dragonilor” a reprezentat o bună parte din viața mea de adult. Această femeie mi-a ocupat inima. Am transpirat la arșița flăcărilor de dragoni, am plâns pentru cei care au părăsit familia noastră mai repede și mi-am stors creierii încercând să mă ridic la înălțimea așteptărilor pentru Khaleesi și pentru cuvintele grozave, acțiunea și numele care mi-au fost date.

Game of Thrones m-a modelat ca femeie, ca actor și ca om. Îmi doresc ca tatăl meu să fi fost aici acum pentru a vedea cât de departe am ajuns. Pentru voi, dragi, buni și magici fani, vă datorez atât de multe mulțumiri, pentru că ați urmărit neclintiți ce am realizat și ce am făcut cu un personaj care deja era în inimile multora înainte ca eu să mă strecor sub peruca platinată a visurilor. Fără voi nu am exista. Rondurile noastre s-au încheiat”, a scris Emilia Clarke pe Instagram, unde a publicat și o fotografie.

Fanii serialului "Game of Thrones" au trăit intens şi cu multă pasiune - strigăte de bucurie, lacrimi, scene de isterie şi aplauze - până în ultima secundă a episodului final din această producţie TV, care s-a încheiat duminică seară şi care a cumulat record după record pe parcursul celor opt ani de difuzare

Citește și Fanii Game Of Thrones cer ca ultimul sezon să fie refăcut

Peste un milion de fani cer refacerea ultimului sezon

Ultimul sezon din "Game of Thrones" a stârnit polemici aprinse, mulţi dintre telespectatorii postului HBO considerând-ul "făcut de mântuială" şi regretând că evoluţia anumitor personaje a fost prea rapidă, că anumite scene cruciale s-au derulat în doar câteva secunde, după ani de aşteptare.

Supăraţi, fani din lumea întreagă au cerut o nouă versiune: o petiţie lansată pe site-ul Change.org primise până luni peste 1 milion de semnături, prin care se solicita refacerea celui de-al optulea sezon "cu scenarişti competenţi".

Însă fanii care au fost prezenţi în barul Brennan's din Los Angeles au părut în general mai degrabă satisfăcuţi, recunoscând dificultatea finalizării unei astfel de producţii de televiziune fără a face "tăieri" dureroase şi fără a provoca nemulţumiri.

Reproşurile au vizat în special personajul reginei Daenerys, o femeie puternică şi liberă, adulată de numeroase spectatoare, dar care a devenit tiranică în penultimul episod al serialului.

Acest lucru nu a împiedicat-o însă pe Corey Ben-David, o admiratoare a "Mamei Dragonilor", să vină deghizată în acest personaj şi să asiste la acest "watch-party". "Danny face ceea ce spune. Evoluţia ei este logică", afirmă tânăra de 34 de ani, care a citit toate cele cinci romane publicate de George R. R. Martin şi din care s-a inspirat serialul televizat.

Odată încheiat, serialul "Game of Thrones" lasă un mare gol în sufletele multor fani. Unii dintre ei, care nu locuiesc în Statele Unite, şi-au pus alarmele să sune în plină noapte, pentru ca ei să vizioneze episodul final odată cu telespectatorii americani, deoarece doreau să evite oroarea lecturării unui "spoiler" pe reţelele de socializare, luni dimineaţă.

Potrivit unui sondaj realizat pentru The Workforce Institute, aproximativ 27 de milioane de americani prevăd că vizionarea ultimului episod din "Game of Thrones" va avea un impact major asupra muncii lor de luni dimineaţă: productivitate în scădere, tele-muncă, absenţe şi întârzieri.

