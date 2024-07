Serialele „Shogun” şi „The Bear” au primit cele mai multe nominalizări la premiile Emmy

„Shogun” se află în fruntea cursei pentru recompensele acordate celor mai bune producţii de televiziune americane, informează Reuters.

Primul sezon al acestui serial creat de FX va concura în categoria cel mai bun serial dramatic - cel mai râvnit trofeu Emmy - cu ultimul sezon al serialului despre familia regală britanică ''The Crown'', printre alte producţii nominalizate.

Tot o producţie FX, ''The Bear'', o dramă din culisele unui restaurant din Chicago, a obţinut 23 de nominalizări, inclusiv una pentru cel mai bun serial de comedie, categorie pe care a câştigat-o la ediţia anterioară a premiilor Emmy.

La capitolul comedie, a mai fost nominalizată producţia ''Abbott Elementary'', a cărui acţiune este plasată într-o şcoală insuficient finanţată din Philadelphia, şi serialul ''Hacks'', despre o actriţă de comedie septuagenară şi o scenaristă milenială.

Serialul ''Baby Reindeer'', care spunea povestea unui barman hărţuit de o clientă, a primit 11 nominalizări, inclusiv pentru cea mai bună miniserie. Creatorul şi protagonistul acestei producţii, Richard Gadd, a spus că povestea este inspirată din fapte reale, însă un proces pentru defăimare înaintat în justiţie susţine că portretul hărţuitoarei este exagerat.

Câştigătorii premiilor Emmy, cele mai prestigioase recompense pentru producţii de televiziune, vor fi anunţaţi cu prilejul unei gale, pe 15 septembrie.

Cea mai recentă gală Emmy a avut loc în urmă cu doar şase luni, în ianuarie, întrucât greva actorilor şi scenariştilor de la Hollywood a determinat amânarea ceremoniei de anul trecut.

''Shogun'', o poveste plasată în anii 1600, cu dialoguri atât în engleză, cât şi în japoneză, este un remake al miniseriei de televiziune din 1980. Ambele producţii sunt o adaptare a romanului omonim publicat în 1975 de James Clavell.

Cinci actori din distribuţia ''Shogun'' au fost nominalizaţi în categoriile de interpretare. Printre ei, actorii japonezi Hiroyuki Sanada şi Anna Sawai, selectaţi în categoriile dedicate celui mai bun actor, respectiv actriţă dintr-un serial dramatic.

În categoriile dedicate interpretării au fost nominalizaţi şi protagoniştii ''The Bear'', Jeremy Allen White, şi Ayo Edebiri, câştigători ai ediţiei anterioare şi care vor concura în categoriile cel mai bun actor, respectiv actriţă într-un serial de comedie.

Prezentăm în continuare nominalizările în principalele categorii pentru cea de-a 76-a ediţie a premiilor Emmy:

Cel mai bun serial dramatic

''The Crown''

''Fallout''

''The Gilded Age''

''The Morning Show''

''Mr. & Mrs. Smith''

''Shogun''

''Slow Horses''

''3 Body Problem''

Cel mai bun serial de comedie

''Abbott Elementary''

''The Bear''

''Curb Your Enthusiasm''

''Hacks''

''Only Murders in the Building''

''Palm Royale''

''Reservation Dogs''

''What We Do in the Shadows''

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic

Idris Elba (''Hijack'')

Donald Glover (''Mr. & Mrs. Smith'')

Walton Goggins (''Fallout'')

Gary Oldman (''Slow Horses'')

Hiroyuki Sanada (''Shogun'')

Dominic West (''The Crown'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic

Jennifer Aniston (''The Morning Show'')

Carrie Coon (''The Gilded Age'')

Maya Erskine (''Mr. and Mrs. Smith'')

Anna Sawai (''Shogun'')

Imelda Staunton (''The Crown'')

Reese Witherspoon (''The Morning Show'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic

Christine Baranski (''The Gilded Age'')

Nicole Beharie (''The Morning Show'')

Elizabeth Debicki (''The Crown'')

Greta Lee (''The Morning Show'')

Lesley Manville (''The Crown'')

Karen Pittman (''The Morning Show'')

Holland Taylor (''The Morning Show'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic

Tadanobu Asano (''Shogun'')

Billy Crudup (''The Morning Show'')

Mark Duplass (''The Morning Show'')

Jon Hamm (''The Morning Show'')

Takehiro Hira (''Shogun'')

Jack Lowden (''Slow Horses'')

Jonathan Pryce (''The Crown'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie

Carol Burnett (''Palm Royale'')

Liza Colón-Zayas (''The Bear'')

Hannah Einbinder (''Hacks'')

Janelle James (''Abbott Elementary'')

Sheryl Lee Ralph (''Abbott Elementary'')

Meryl Streep (''Only Murders In The Building'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie

Lionel Boyce (''The Bear'')

Paul W. Downs (''Hacks'')

Ebon Moss-Bachrach (''The Bear'')

Paul Rudd (''Only Murders In The Building'')

Tyler James Williams (''Abbott Elementary'')

Bowen Yang (''Saturday Night Live'')

Cel mai bun actor într-o miniserie sau antologie

Matt Bomer (''Fellow Travelers'')

Richard Gadd (''Baby Reindeer'')

Jon Hamm (''Fargo'')

Tom Hollander (''Feud: Capote vs. the Swans'')

Andrew Scott (''Ripley'')

Cea mai bună actriţă într-o miniserie sau antologie

Jodie Foster (''True Detective: Night Country'')

Brie Larson (''Lessons in Chemistry'')

Juno Temple (''Fargo'')

Sofia Vergara (''Griselda'')

Naomi Watts (''Feud: Capote vs. the Swans'')

Cea mai bună miniserie sau antologie

''Baby Reindeer''

''Fargo''

''Lessons in Chemistry''

''Ripley''

''True Detective: Night Country''

Cel mai bun talk-show

''The Daily Show''

''Jimmy Kimmel Live!''

''Late Night With Seth Meyers''

''The Late Show With Stephen Colbert''.

