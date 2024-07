În iulie, vezi pe VOYO filme de box-office: „The Beekeeper”, „Ferrari” și „The Last Airbender”. Nu trebuie să le ratezi

Abonații se vor putea bucura de: „The Beekeeper”, „Ferrari” și „The Last Airbender”, dar și de serialul „Atletico Textila” sau vor putea vedea în avans producția „Înapoi în GROAPA”.

Cea mai iubită echipă din ligile secunde din România, jucătorii trecuți prin cele mai amuzante aventuri și o poveste care i-a ținut pe telespectatori în fața ecranelor – al 4-lea sezon „Atletico Textila”, un serial VOYO Original unde fotbalul și comedia fac casă bună, începe duminică, 14 iulie.

Povestea de viață a lui Sasha Vlahu, cel care părea că a reușit să se rupă total de familie și de tot ceea ce însemna trecutul lui, până în clipa în care a fost nevoit să aleagă între dragoste și fericire personală și legăturile de sânge, i-a ținut pe toți abonații VOYO cu sufletul la gură, săptămână după săptămână. Vara aceasta, într-o versiune refăcută pentru TV, fanii serialului vor putea vedea „Înapoi în GROAPĂ” cu 7 zile înainte de difuzarea pe PRO TV.

După o perioadă îndelungată de absență din organizația „Beekeepers”, Adam Clay (interpretat de actorul Jason Statham) descoperă accidental o conspirație care se întinde până la cele mai înalte nivele ale guvernului. Determinat să elimine corupția cu orice preț, Clay decide să acționeze pe cont propriu, iar nici cele mai avansate măsuri de siguranță nu îl pot împiedica să își ducă planul de a face dreptate la bun sfârșit. Filmul „The Beekeeper” va fi disponibil, după lansarea în cinema, pentru prima dată pe o platformă online în România, începând de duminică, 14 iulie.

În vara anului 1957, fostul pilot Enzo Ferrari se confruntă cu o criză majoră: fabrica pe care a construit-o împreună cu soția sa, Laura, acum un deceniu, este pe punctul de a da faliment. Căsnicia lor instabilă a fost marcată de moartea fiului lor Dino, cu un an în urmă, și de acceptarea relației fiului lor Piero cu Lina Lardi. În ciuda acestor dificultăți personale și profesionale, pasiunea lui Ferrari pentru victorie îl împinge să parieze totul pe o cursă periculoasă de 1.000 de mile prin Italia, Mille Miglia. Pelicula „Ferrari” va fi pe VOYO începând de luni, 22 iulie.

Într-o lume împărțită în patru națiuni cu puteri egale – Tribul Apei, Regatul Pământului, Poporul Focului și Nomazii Aerului – pacea a domnit timp de mii de ani, până când Poporul Focului a început un război devastator. Singurul capabil să readucă pacea era Aang, un băiat de 12 ani, înzestrat cu puterea de a controla toate cele patru elemente, care însă a dispărut când era mai mare nevoie de el.

100 de ani mai târziu, Katara și fratele ei Sokka îl descoperă pe Aang încastrat în gheață și trebuie să-l ajute să-și recâștige puterile pentru a salva lumea de distrugerea iminentă pregătită de prințul Zuko, fiul Lordului Focului. Adaptat după serialul animat de la Nickelodeon, „The Last Airbender” (serie animată, 2005) prezintă prima parte a luptei pentru supraviețuirea lui Aang. Nu rata The Last Airbender, disponibil chiar acum, pe VOYO.

